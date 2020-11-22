記憶差、犯睏、持續噩夢 檢查才知曾染疫

朱自強表示，近期出現新冠後遺症的患者人數增加，許多輕症患者在不知情情況下感染，康復後出現新冠後遺症。(朱自強提供)

新冠疫情持續蔓延，內科醫生朱自強表示，一些患者近期因注意力不集中、記憶力差、犯睏，或是持續噩夢等症狀就診，但經檢查後，並沒有發現身體機能異常；他說，一些患者隨後在血液中發現新冠病毒陽性抗體，意味著他們可能因為症狀過輕，在不知情的情況下染疫，痊癒後出現新冠後遺症。

艾姆赫斯特醫院執業的內科醫生朱自強表示，一些患者因記憶力差、注意力不集中、犯睏或虛弱等問題近期求診，他們稱這些症狀已影響日常工作，但經過大量常規的醫療檢查後，發現自己的身體機能沒有異常，甚至尋求心理醫生求助。

朱自強說，出現類似症狀的患者隨後在血液中發現IgG抗體陽性，意味著他們已在過去染疫，因此才出現這些新冠後遺症；他說，由於紐約市 在3月到5月期間，因核酸檢測 試劑不足，一些患者症狀較輕未能及時確診，如今即使新冠病毒核酸檢測轉陰，但這些病毒已侵害身體器官。

根據新冠病毒臨床數據顯示，朱自強表示，80%的病例都為無症狀或輕症患者，只有15%的重症患者需要住院治療，5%的患者需要進入加護病房(ICU)急救；他說，世界衛生組織(WHO)今年2月將新冠肺炎 定為急性疾病，輕症患者的康復期為兩周，重症與病情危重患者的康復期為三到六周。

朱自強補充，隨著對新冠肺炎病毒的認識，一些早期感染病毒倖存者在急性期恢復數周後，尚不能完全恢復如初，出現身體與精神多種不適，影響了他們的工作與生活，其中一些曾住進加護病房急救的患者甚至出現創傷後遺症。

由於紐約在3月到5月期間曾大規模疫情爆發，朱自強說，當地出現新冠後遺症患者人數也較多，部分醫院已陸續設有新冠癒後中心；不過，他說，新冠肺炎是一種新的疾病，一些癒後的症狀可能會被治癒，但有些損傷則是長期的，甚至是終身不可逆的，需要專家繼續對此研究。

雖然對新冠後遺症仍有諸多疑問，但朱自強鼓勵患者，若出現類似症狀應積極就診，即使新冠癒後中心沒有床位，家庭醫生也會轉給專科醫生，幫助患者恢復健康。