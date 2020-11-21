民代涉違規聚會 強辯未超10人 有官員稱曾染疫不怕傳染

多名民選官員日前涉嫌違規聚會，照片拍到人數遠超過十人。(讀者提供)

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前限制室內聚會不可超過十人，但多名紐約 民選官員被爆出，在布碌崙 (布魯克林)參加一場生日聚會中，出席者超過限制人數，且大多數人未戴口罩，聚會的情形被拍照並外傳；多名民代隨即解釋，只是角度問題顯得人多，還有出席官員稱自己曾感染新冠病毒，已有抗體，完全不擔心傳染問題。

據「每日郵報」報導，14日傍晚，為建築協會主席史賽蘇拉(Carlo Scissura)50歲慶生的多張照片在網路上流傳，出席者包括布碌崙副區長路易絲(Chaplain Ingrid P. Lewis- Martin)、布碌崙民主黨前主席賽迪歐(Frank Seddio)等有威望的人。

照片顯示，當時那場慶生會中，聚集在室內場所的人數遠超過十人，絕大多數人沒有戴口罩，十多人中也只有一、兩人戴著口罩，而且沒有保持社交距離 。

史賽蘇拉事後接受媒體採訪表示，該活動是朋友為他舉辦的驚喜派對，出席者現身時都戴著口罩，也在門口測量體溫才進門；當被問及是否涉嫌違規聚會時，賽迪歐強調當時只有大概十個人在場，就算照片顯示人數遠遠超過，他還是強辯是角度問題。

路易絲隨後也出面表示，在她抵達現場時，只看見另外六、七個人，期間很多人短暫逗留後便離開，表示照片很有可能是在民眾往來移動時不慎被拍到，才會顯得人多；當被問及是否害怕在派對引發大型感染事件，她則回應道自己曾感染新冠病毒、已有抗體，「我完全不擔心傳染或其他的問題」。