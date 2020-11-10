布碌崙疫情反彈區紅轉橙 非必要行業可恢復營業

州府宣布布碌崙南區多個「紅區」降為「橙區」，非必要行業可恢復營業。（州長辦公室提供）

紐約市布碌崙(布魯克林)部分疫情 反彈社區近來好轉，州長葛謨(Andrew Cuomo)9日宣布，波羅園(Borough Park)等原本「紅區」將轉為「橙區」，非必要行業可恢復營業；他還呼籲當選總統白登盡快接手防疫和疫苗 分發工作，認為當下的疫情形勢已經無法承受川普 政府持續的混亂管理。

州府上周已將包括南布魯克林波羅園在內的紅區範圍縮小50%，葛謨表示，該區近幾周來防疫有所進展，「雖然人們不喜歡紅區嚴格的防疫規定，但確實起作用了。」

轉為橙色區域以後，相關社區的非必要行業可以恢復營業，餐廳可以室外營業，每桌限坐四人，但健身房、跟人護理等高風險非必要行業關閉，禁止十人以上集會；宗教活動客容量限制在33%，最多25人。

州府數據顯示，全州8日共新增病例3144例，日新增病例已經連續四天突破3000例，8日新增死亡26例；葛謨表示，目前全美各地疫情都在大幅反彈，已經波及紐約；同時，史泰登島近日也出現疫情反彈，但葛謨表示尚未考慮對相關社區實施嚴格管控，並表示即便是疫情反彈的社區，陽性率也比全國其他地區低很多，「這不是大幅反彈，只是相比全州其他地區有點嚴重。」

輝瑞公司9日表示其新冠疫苗的有效率已達90%，葛謨表示，疫苗的到來無疑是好消息，但壞消息是白登還有兩個月才能就任總統，「我們不能按照川普政府執行疫苗接種計畫，要在川普政府造成破壞之前修正或阻止這件事。」

他表示，川普的疫苗接種計畫將疫苗的分發工作交個少數幾個私營健保業者，這是將把數百萬生活在健保資源貧乏社區的美國人排除在外，「如果你的社區沒有Rite Aid或者華格林(Walgreens)，那你接種疫苗就有困難，我很確定白登政府將解決這個問題。」

葛謨說，鑒於川普政府在處理新冠疫情的糟糕表現，他認為美國人不能信任川普在權力過渡期繼續領導防疫工作，「如果你像川普一樣否認問題的存在，你就不可能解決問題，這屆政府沒有解決問題的動力。」