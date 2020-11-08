紐約全城慶祝大選出爐 華埠迎人潮

華埠街頭7日人流明顯增多。（記者金春香／攝影）

7日接近中午時分傳來民主黨總統候選人白登 拿下賓州20張選舉人票，確認他將成為第46位美國 總統，曼哈頓全城沸騰，民眾走出家門高舉橫幅慶祝，街上車流鳴笛、人群吶喊，一片喜慶，再加上當日更值溫暖「立冬」，華埠 也迎來近月來罕見人潮。

華埠雪糕行一整天幾乎都有人在排隊。（記者金春香／攝影）

傍晚在「華埠雪糕行」排隊買雪糕的華二代林微娜下午和朋友到時報廣場參加慶祝白登勝選集會，之後來華埠吃飯，「憋了快五天，今天終於聽到這個好結果，我們終於長舒了一口氣。」為了全方位感受勝選氛圍，她們選擇一路從中城走到華埠，雖然距離並不近，但大家都很激動，一邊聊天一邊拍照一邊往華埠走，看到幾乎全城的人都出來慶祝，自己也都不覺得累了。

華埠雪糕行一整天幾乎都有人在排隊。（記者金春香／攝影）

華埠禮品店業主李先生說，夏天過後，華埠近幾周來人流很少，就算是周末也沒太多人，不過7日天氣好，中午時分還聽到車鳴，他看新聞才知道是白登當選了，他在社群平台看到不少人在上城中城慶祝，雖然華埠沒有特別熱烈的反響，但下午明顯看到街上的人多了，他說希望這樣的氣氛能多維持幾天，吸引更多人來華埠消費。

華埠街頭7日人流明顯增多。（記者金春香／攝影）

中午到華埠眼鏡行買隱形眼鏡的留學生陳希則表示，自己出門時並未料到今天大選結果會出爐，看到新聞時她還有些害怕曼哈頓會聚集太多人，畢竟是新冠疫情期間她不想湊熱鬧，但當她看到街上人們終於露出幾個月鮮見的笑容時，讓目前猶豫是否要回中國的她對美國重新產生希望。