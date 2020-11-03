聯邦索要新冠患者信息 葛謨：不給

州長葛謨擔憂聯邦政府利用新冠病人資料來收集無證移民的個人信息，用於移民執法。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)2日表示，川普政府要求各州提供新冠病人的個人資料，包括ID號碼，他擔憂聯邦政府 可能利用新冠疫苗接種收集無證移民 的個人信息，用於移民執法；葛謨說，紐約州不會遵從這一指令，他已去信聯邦政府質詢以上信息是否將用於移民執法。

葛謨表示，各州政府目前已經收到由聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)發出的信函，要求各州在新冠疫苗獲批並開始接種前，向聯邦政府提供所有新冠病人的信息，如姓名、住址、出生日期、族裔、性別等。

然而，聯邦政府還要求提供ID號碼，如駕照、社安號或護照號，這些信息將與「聯邦疾病防治中心(CDC)、衛生與公共服務部以及其他部門分享」，葛謨擔憂ID信息可能洩露給國土安全部和聯邦移民及海關執法局(ICE)，用於抓捕無證移民；他說，「為什麼注射疫苗需要提供駕照號、社安號或護照號嗎？這樣做沒有任何基於健康的正當理由。」

葛謨說，州府不會遵守聯邦政府這一指令，他將寫信給川普及國土安全部官員，質問他們聯邦政府為何要索取這一不同尋常的個人信息，以及這些信息到底要透露給哪些聯邦機構，是否會被用於移民執法；「我絕不會透露這種能讓他們遞解無證客的信息，川普政府從第一天開始就在不遺餘力地遞解無證移民，這不過是又一個例子而已。」

目前，白宮和國土安全部均未對此事作出回應；葛謨此前就曾批評國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)將紐約州排除出「受信任旅行者計畫」(Trusted Traveler Programs)，因紐約州此前啟動了「綠燈紐約」計畫，允許無證客申請駕照。