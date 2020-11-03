聯邦索要新冠患者信息 葛謨：不給
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)2日表示，川普政府要求各州提供新冠病人的個人資料，包括ID號碼，他擔憂聯邦政府可能利用新冠疫苗接種收集無證移民的個人信息，用於移民執法；葛謨說，紐約州不會遵從這一指令，他已去信聯邦政府質詢以上信息是否將用於移民執法。
葛謨表示，各州政府目前已經收到由聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)發出的信函，要求各州在新冠疫苗獲批並開始接種前，向聯邦政府提供所有新冠病人的信息，如姓名、住址、出生日期、族裔、性別等。
然而，聯邦政府還要求提供ID號碼，如駕照、社安號或護照號，這些信息將與「聯邦疾病防治中心(CDC)、衛生與公共服務部以及其他部門分享」，葛謨擔憂ID信息可能洩露給國土安全部和聯邦移民及海關執法局(ICE)，用於抓捕無證移民；他說，「為什麼注射疫苗需要提供駕照號、社安號或護照號嗎？這樣做沒有任何基於健康的正當理由。」
葛謨說，州府不會遵守聯邦政府這一指令，他將寫信給川普及國土安全部官員，質問他們聯邦政府為何要索取這一不同尋常的個人信息，以及這些信息到底要透露給哪些聯邦機構，是否會被用於移民執法；「我絕不會透露這種能讓他們遞解無證客的信息，川普政府從第一天開始就在不遺餘力地遞解無證移民，這不過是又一個例子而已。」
目前，白宮和國土安全部均未對此事作出回應；葛謨此前就曾批評國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)將紐約州排除出「受信任旅行者計畫」(Trusted Traveler Programs)，因紐約州此前啟動了「綠燈紐約」計畫，允許無證客申請駕照。
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