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法拉盛拉麵店戶外餐廳「暖心」改造 食客甘等2小時

記者牟蘭／紐約報導
「九湯屋」麵館老闆林國耀表示，他與工作人員通過三周時間，搭建日式隔間風格的戶外餐廳，每個餐位用竹板隔開，還加蓋防雨雪的屋頂，並在每個房間外放置暖風機，即使雨雪天氣也能保證運營。(記者牟蘭／攝影)
「九湯屋」麵館老闆林國耀表示，他與工作人員通過三周時間，搭建日式隔間風格的戶外餐廳，每個餐位用竹板隔開，還加蓋防雨雪的屋頂，並在每個房間外放置暖風機，即使雨雪天氣也能保證運營。(記者牟蘭／攝影)

寒冬將至，紐約市的天氣日益降溫，近期陰雨綿綿，衝擊戶外餐飲業；但多名法拉盛的業者10月31日表示，他們先前已投入大量資金搭建戶外餐廳，打造隔間餐位，並加設暖風機，成為當地一道新的風景線，即使「天公不作美」，顧客也願等候兩個小時吃到美味。

位於37大道「九湯屋」麵館的老闆林國耀表示，疫情爆發後，自家店通過外賣平台轉型，分析每一款平台的運作方式，透過提供優惠等策略，在平台中瀏覽排名靠前，增加餐廳的「曝光率」，實現轉虧為盈。

紐約市開放戶外餐廳後，林國耀說，他與工作人員通過三周的時間，搭建日式隔間風格的戶外餐廳，除了每個餐位用竹板隔開外，還加蓋防雨雪的屋頂，外部掛有紅色燈籠，並在每個隔間放置暖風機，即使雨雪天氣也能保證運營。

林國耀表示，戶外餐廳從設計到搭建花費6萬元，加放暖風機每天也要增加200元左右的媒氣費，但自開放至今，每天都客源不斷，若沒有提前預約，在周末高峰期，顧客的平均等待時間要在兩個小時左右，「我們不加收疫情費和取暖費，希望打響戶外知名度」。

陳瑞斯(Iris Chen，音譯)今年8月在王子街(Prince St.)開設鄧記雲南過橋米線分店，她表示，疫情前自家店已打算在法拉盛市中心開設新店，旨在擴大餐廳知名度，但因疫情，拖延至兩個月前才開門營業。

自家店主營米線，陳瑞斯說，堂吃味道更好，因此用心地裝修室內與戶外餐廳；她表示，受到顧客青睞的戶外餐廳，由她的爸爸親手打造，兩個月來不斷加蓋設施，已可抵擋風雨，天氣變冷後，向每名顧客提供暖風機供暖。

在布碌崙(布魯克林)工作的王霖當日前往法拉盛品嚐拉麵，她說，自己在社群媒體看到餐廳的照片，特地前來探店，原本她擔心天氣過冷，但店家提供暖風設備，讓她感到貼心。

陳瑞斯表示，受到顧客青睞的戶外餐廳，由她的爸爸親手打造，兩個月來不斷加蓋設施，已...
陳瑞斯表示，受到顧客青睞的戶外餐廳，由她的爸爸親手打造，兩個月來不斷加蓋設施，已可抵擋風雨，並向每名顧客提供暖風機供暖。(記者牟蘭／攝影)
陳瑞斯表示，受到顧客青睞的戶外餐廳，由她的爸爸親手打造，兩個月來不斷加蓋設施，已...
陳瑞斯表示，受到顧客青睞的戶外餐廳，由她的爸爸親手打造，兩個月來不斷加蓋設施，已可抵擋風雨，並向每名顧客提供暖風機供暖。(記者牟蘭／攝影)
九湯屋的日式隔間，還加蓋防雨雪的屋頂，並在每個房間外放置暖風機，即使雨雪天氣也能...
九湯屋的日式隔間，還加蓋防雨雪的屋頂，並在每個房間外放置暖風機，即使雨雪天氣也能保證運營。(記者牟蘭／攝影)
林國耀表示，他與工作人員通過三周的時間，搭建日式隔間風格的戶外餐廳，每個餐位用竹...
林國耀表示，他與工作人員通過三周的時間，搭建日式隔間風格的戶外餐廳，每個餐位用竹板隔開，還加蓋防雨雪的屋頂，並在每個房間外放置暖風機，即使雨雪天氣也能保證運營。(記者牟蘭／攝影)

疫情 紐約市 法拉盛

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