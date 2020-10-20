我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

紐約市2020年人口普查回應率61.8% 與全國平均差距縮小

記者和釗宇／紐約報導

2020年人口普查已於上周結束，數據顯示，紐約市本次人口普查的回應率為61.8%，儘管與2010年的61.9%微幅下降，但距離全國平均水平的差距有所縮小，而且也高於聯邦政府的預期，有利於爭取更多資源。

根據人口普查局的數據，本次人口普查的全國回應率為67%，相比之下2010年則高達75.8%，紐約市與全國平均水平的差距比上次縮小了8.7%；同時，本次全市有近一半的市民選擇網上填寫表格。

其中，曼哈頓的回應率為63%，不及2010年的66.2%；布朗士區為62.7%，不及2010年的64%；布碌崙(布魯克林)為59%，高於2010年的57.2%；皇后區為62.7%，高於2010年的60.8%；史泰登島為66.4%，高於上次的65.1%。

市人口普查總監曼寧(Julie Menin)表示，本次人口普查紐約市所面臨的的困難前所未有，先是聯邦政府拋出是否公民的國籍問題，後來又發生新冠疫情，紐約市成為疫情中心，本次人口普查能夠達到60%以上的回應率已經難能可貴，而且高於洛杉磯、芝加哥、波士頓、費城、邁阿密等其他大城市。

她還說，紐約市本次人口普查的回應率同時也高於聯邦政府一年前預測的58%；鑒於本次人口普查紐約市縮小了與全國水平之間的差距，意味著所有二人以上家庭，每年每家將給紐約市增加7000元的聯邦撥款。

紐約市 人口普查 聯邦政府

上一則

紐約市公校隨機新冠病毒檢測 陽性率僅0.17%

下一則

提前投票本周六開始 市府呼籲踴躍投票

延伸閱讀

紐約建築開放周／紐約的真正小義大利區

紐約建築開放周／紐約的真正小義大利區
最後一天！紐約建築開放周Live 「今年志工比以往都多」

最後一天！紐約建築開放周Live 「今年志工比以往都多」
治安隱患多 6成戶外教學申請被拒

治安隱患多 6成戶外教學申請被拒
紐約開放周 邀你探索150建築之美 虛擬活動更經典

紐約開放周 邀你探索150建築之美 虛擬活動更經典

公共治安隱患多 紐約市府拒絕大部分室外課堂申請

公共治安隱患多 紐約市府拒絕大部分室外課堂申請
市警總局長：警員染疫人數上升 無關是否戴口罩

市警總局長：警員染疫人數上升 無關是否戴口罩

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
紐約州長葛謨。(美聯社)

葛謨：紐約州民將分階段接種新冠疫苗 一線醫護優先

2020-10-18 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」