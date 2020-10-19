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猶太區疫情回升 波及中餐館生意 業主叫苦連天

記者黃伊奕╱紐約報導
相鄰波羅園的8大道華社餐館生意再度一落千丈。（記者黃伊奕／攝影）
相鄰波羅園的8大道華社餐館生意再度一落千丈。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)南區猶太裔聚居社區疫情回升，被政府列入疫情嚴控區，而臨近的華人社區也因此同被畫入，好不容易因逐步開放堂食而略有起色的中餐館，再因防疫禁令遭重創，生意再度一落千丈，業主叫苦連天。

紐約政府為了控制多個地區疫情反彈，本月8日將布碌崙南區的波羅園、班森賀等多個區域列入最高級別的紅色管制區，關閉學校，餐館也恢復到只需外賣；臨近波羅園的8大道華社也畫入橙色區，餐館室內堂食停止，戶外堂食也被嚴格限制，同時市府也派出大批執法人員執法。

8大道61街附近的九十九號餐廳業主林裡舉表示，9月底政府允許餐館開放部分堂吃，餐館好不容易恢復了30%到40%的營業額，誰知不久後該區又被列入橙色區，生意立即又大幅回落。

6大道交62街的金皇廷酒樓業主陳善莊直歎生意艱難，「好不容易搭建好室外用餐區域，眼看著生意逐漸恢復，一下又掉了下去，甚至有一晚只有兩個人吃飯。」

陳善莊說，過去兩天裡來了三批檢查人員，雖然最後檢查都過關，但市府的頻頻檢查，讓用餐顧客十分掃興。

華裔李太太說，周末晚上和朋友家人一共八人去用餐，因一桌僅限四人，不得不分兩桌坐，不僅不好聊天，用餐也只能等上菜後趕緊夾一部分放到自己盤子裡；後來整個晚上就在不斷傳遞菜忙來忙去，十分不便。

疫情 布碌崙 8大道

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