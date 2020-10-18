台灣移民陳豐盈接任72分局副局長 精通多種語言

72分局新任副局長陳豐盈。(本報檔案照)

管轄布碌崙 (布魯克林)日落公園的市警72分局，在時隔一年多後迎來新任華人副局長，從警19年的警官(Captain)陳豐盈(Fung Chen)接任調職的西語裔女警官阿瑪雅(Angelica Amaya)；陳豐盈日前拜訪布碌崙亞裔民安隊，向隊員介紹自己的從警經歷，能說英語、華語和閩南語，以多語言的優勢服務社區。

陳豐盈12歲時與家人從台灣 移民來美，出生在警察 世家，後來受到弟弟與在台灣當警察的叔叔影響，於2002年加入市警團隊，2007年升為警佐(Sergeant)，2013年成為巡官(Lieutenant)，2016年晉升為警官(Captain)。

陳豐盈先後在皇后區105分局、曼哈頓13分局、皇后區104分局等部門服務，還擔任過轄區包括法拉盛、艾姆赫斯特與可樂娜等地的107分局、洛克衛鎮(Far Rockaway)100分局與101分局副局長、全市交通專案組(Citywide Traffic Task Force)的警官。

陳豐盈能講英文、華語和閩南語，在職期間以多語言的優勢服務社區，他過去接受本報採訪時曾表示，掌握第二語言對服務社區具有重要性，並鼓勵更多華裔、韓裔及西語裔等掌握多語言的人士加入警隊，幫助社區打擊罪案。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，時隔一年多日落公園華社迎來華人副局長，對社區是件好事，相同的語言和文化背景會更容易與當地居民取得聯繫，他讚賞陳豐盈為人十分謙和，相信他在短期內將巡訪社區，向眾人介紹自己；民安隊也將與陳豐盈緊密合作，共同打擊犯罪。