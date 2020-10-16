解除熱區防疫新規 「州府說了算」

州府和市府在探討是否解除疫情熱點社區的嚴格防疫措施，多個傳統猶太人社區的代表15日集會表達不滿，抱怨關閉學校和商家。(Getty Images)

雖然紐約市 多個疫情熱點地區13日和14日的檢測 陽性率有所下降，但州長葛謨 (Andrew Cuomo)15日表示，不同意紐約市長提出的可能在本周日決定下周解除這些地區強硬防疫措施的建議；葛謨當日並與多州州長共同致函川普總統，要求聯邦提前制定新冠疫苗分發計畫。

州府的防疫新規8日起在紐約市實施，市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示本周日決定這些規定是否能在下周末、也就是執行兩周後解除；但葛謨同日表示，只有州府有權決定何時解除疫情熱點區的嚴格防疫命令，「現在下結論還為時過早。」

葛謨並代表全美州長協會(National governors Association)致信川普，希望其就聯邦和州府對新冠疫苗的供應管理及分發做出計畫，並與各州州長舉行相關會議進行討論，「控制新冠疫情正如下棋，需要我們超前思考。」

川普則再次砲轟紐約州控疫不利，稱葛謨是「欺負人的惡棍」(bully thug)，在他的領導下紐約可稱是「美國表現最差的州」，紐約因新冠死亡人數排全美第一。

川普還再次指出聯邦為紐約送去軍艦醫療船和賈維茨中心病床，葛謨卻沒有好好利用，沒有將病患安置在那裡，「我們花了一大筆錢，他卻不知道感激，他就是個惡棍。」

根據州府數據，布碌崙(布魯克林)紅色聚集疫情區的檢測陽性率，從13日的6.43%下降至14日的4.75%，皇后區的紅區陽性率則從4.89%下降至2.15%，但全州熱點地區的陽性率仍達4.84%，州內其他地區平均陽性率則為0.99%；州內新冠住院患者897例，新增死亡13人。

州府還宣布，為紐約市黃區內學校發放20萬個15分鐘可出結果的免費新冠快速檢測包。此前涉嫌在波羅園遊行示威期間毆打記者的蒂斯勒(Heshy Tischler)被捕又被保釋後，繼續對州府和市府在紐約正統猶太社區設定的防疫規定表示不滿，猶太社區繼在布碌崙(布魯克林)抗議後，15日繼續在曼哈頓進行抗議，反對葛謨和白思豪要求包括波羅園(Borough Park)在內的病毒檢測陽性率高於3%的布碌崙多處熱點社區關閉非必要商家和學校。