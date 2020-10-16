華裔輔警雷大衛病逝 市警62分局舉行追思會

62分局警員手捧雷大衛的遺照，為他舉行悼念儀式。（記者黃伊奕／攝影）

華裔輔警雷大衛(David Lei，音譯)今年7月病故，過去數月警方和社區對他的懷念從未間斷，他生前工作的62分局於15日在布碌崙 (布魯克林)15大道的瓜達盧佩聖母教堂(Our Lady of Guadalupe Church)為他舉行追思會，紐約市 警局輔警辦公室副督察蔣沙樂(Emmanuel Gonzalez)、62分局局長陳韜等數十名警局成員在現場為英年早逝的雷大衛默哀。

從13歲參加62分局的青少年探索者(Explorer)計畫到33歲因病去世，雷大衛一直以義工身分服務警局，幾乎62分局所有警員都認識他，對他的謙虛、善良、熱心十分肯定。

早在7月24日雷大衛出殯當日，62分局近百名警員就曾在警局門口為他列隊送行，緬懷他的悼念台至今仍設立在警局內；15日由市警總局助理首席牧師羅馬諾(Robert Romano)主持，再次在教堂為他舉行追思會。

羅馬諾說，從過去數月警方為雷大衛舉行悼念活動到當日的追思會，大家對他的思念不會結束，「所有警員都知道他有多特別，他過去在社區無私奉獻，印證了執法不僅意味著制服、警章，更重要的是對社區的關懷和分享。」

蔣沙樂說雖然他不認識雷大衛，但早已聽聞很多有關他的故事，「他工作十分負責，奉獻很多時間擔任義工，紐約市警局能有他這樣的輔警非常榮幸」；陳韜也表示，他調至62分局擔任局長的第一天，就看到警局裡緬懷雷大衛而設立的悼念台，「局裡警員不斷談起他，談到他如何熱心地幫助大家。」

布碌崙亞裔 民安隊隊長柳寶枝、布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福當日也參加儀式，柳寶枝說雷大衛為民安隊隊員樹立非常好的榜樣，民安隊會努力延續他無私奉獻的精神，輔助警方服務社區。