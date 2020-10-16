我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

剪輯失誤 朱利安尼嘲諷華裔視頻流出

記者黃伊奕／紐約報導
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（視頻截圖）
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（視頻截圖）

日前一段不小心上傳的視頻中，洩漏了紐約市前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)種族歧視的一面，他在接受採訪中途休息與助手聊天，以嘲笑口吻模仿華裔說英文口音點餐，還雙手合十假裝鞠躬。

朱利安尼在15日首次亮相他的Youtube系列新劇「朱利安尼的常識」(Rudy Giuliani's Common Sense)，視頻中他接受川普前白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)訪問，預計長度18分56秒，然後屏幕逐漸變黑結束。

但疑為剪輯失誤，視頻在無聲黑屏幕後又持續了4分29秒，畫面中史派瑟先出現在屏幕上，且明顯沒有意識到視頻仍在錄製中；他與朱利安尼告別後，朱利安尼出現在屏幕左側與助手澤瑞克(Jayne Zirkle)開始聊天。

朱利安尼和澤瑞克討論一場演出時，突然說到「澤瑞克，你對此感到太沮喪了，你將成為中國最著名的模特」，隨後開始用嘲笑的口吻模仿華裔說英文。

朱利安尼先用普通口吻問「你晚餐想要吃什麼？」隨後模仿餐館華裔服務員說話：「澤瑞克，取餐，澤瑞克，取餐」，之後又不斷用該口音叫了好幾次澤瑞克的名字，期間還假裝雙手合十、鞠躬，繼續說道「澤瑞克，呼呼哈」。

該段視頻最早被「每日野獸」(Daily Beast)爆出，隨後原視頻已經從Youtube撤下。

此次並非朱利安尼第一次因現代科技出醜，去年底他曾在深夜誤撥NBC記者的電話，之後該記者手機中留下朱利安尼一段長達三分鐘的語音留言，提到自己在海外的交易以及缺錢；之後又有另外一名記者也接到他誤留的語音信箱，他提到自己攻擊一位強有力的民主黨人而成為公眾攻擊的對象。

朱利安尼一邊嘲笑華裔說英文口音，一邊雙手合十鞠躬。（視頻截圖）
朱利安尼一邊嘲笑華裔說英文口音，一邊雙手合十鞠躬。（視頻截圖）

華裔 紐約市 種族歧視

上一則

解除熱區防疫新規 「州府說了算」

下一則

布魯克林66分局警民會議 嚴打海洋公園大道飆車駕駛

延伸閱讀

白宮去年獲警告 俄國恐利用朱利安尼餵假消息給川普

白宮去年獲警告 俄國恐利用朱利安尼餵假消息給川普
「爸爸是川普的哈巴狗」 朱利安尼女兒挺白登 與父切割

「爸爸是川普的哈巴狗」 朱利安尼女兒挺白登 與父切割
世界晚報／騷亂、疫情與大選動盪 槍枝銷售創歷史新高

世界晚報／騷亂、疫情與大選動盪 槍枝銷售創歷史新高
朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐
情報單位上月研判：俄羅斯以真假電郵製造「十月驚奇」

情報單位上月研判：俄羅斯以真假電郵製造「十月驚奇」
白登父子的「電郵門」 是貪腐鐵證？烏賊戰術？

白登父子的「電郵門」 是貪腐鐵證？烏賊戰術？

熱門新聞

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

知名日裔鋼琴家紐約遭8人圍毆 歹徒要揍「中國人」

2020-10-09 14:43
韓裔(左三)因遭搶劫錢財散落一地。(許振輝提供)

亞裔女紐約法拉盛白天存錢遭搶 鈔票撒一地 華裔暖心安慰

2020-10-09 16:08
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
其中一起盜竊案件嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

紐約數家精品店遭搶 嫌犯用「種族主義者」威脅保全人員

2020-10-10 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺