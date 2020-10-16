剪輯失誤 朱利安尼嘲諷華裔視頻流出

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（視頻截圖）

日前一段不小心上傳的視頻中，洩漏了紐約市 前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)種族歧視 的一面，他在接受採訪中途休息與助手聊天，以嘲笑口吻模仿華裔 說英文口音點餐，還雙手合十假裝鞠躬。

朱利安尼在15日首次亮相他的Youtube系列新劇「朱利安尼的常識」(Rudy Giuliani's Common Sense)，視頻中他接受川普前白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)訪問，預計長度18分56秒，然後屏幕逐漸變黑結束。

但疑為剪輯失誤，視頻在無聲黑屏幕後又持續了4分29秒，畫面中史派瑟先出現在屏幕上，且明顯沒有意識到視頻仍在錄製中；他與朱利安尼告別後，朱利安尼出現在屏幕左側與助手澤瑞克(Jayne Zirkle)開始聊天。

朱利安尼和澤瑞克討論一場演出時，突然說到「澤瑞克，你對此感到太沮喪了，你將成為中國最著名的模特」，隨後開始用嘲笑的口吻模仿華裔說英文。

朱利安尼先用普通口吻問「你晚餐想要吃什麼？」隨後模仿餐館華裔服務員說話：「澤瑞克，取餐，澤瑞克，取餐」，之後又不斷用該口音叫了好幾次澤瑞克的名字，期間還假裝雙手合十、鞠躬，繼續說道「澤瑞克，呼呼哈」。

該段視頻最早被「每日野獸」(Daily Beast)爆出，隨後原視頻已經從Youtube撤下。

此次並非朱利安尼第一次因現代科技出醜，去年底他曾在深夜誤撥NBC記者的電話，之後該記者手機中留下朱利安尼一段長達三分鐘的語音留言，提到自己在海外的交易以及缺錢；之後又有另外一名記者也接到他誤留的語音信箱，他提到自己攻擊一位強有力的民主黨人而成為公眾攻擊的對象。