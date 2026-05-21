紐約連環殺手政府樓殺死3名年長女性 被判30年至終身監禁

布碌崙連環殺手同一政府樓殺死三名年長女性，被判30年至終身監禁。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林 ) 布朗斯維爾(Brownsville)居民，現年71歲的男子加文(Kevin Gavin)承認在2015年11月8日至2021年1月14日期間，殺害了三名居住在布朗斯維爾鮑威爾街(Powell Street)同一棟市房屋管理局(NYCHA)公寓樓內的老年婦女，他用刀刺死一名受害者，腳踏第二名受害者的頸部和胸部，並勒死了第三名受害者。20日，布碌崙高等法院法官里維佐(Dineen Ann Riviezzo)判處加文30年至終身監禁。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，「這些罪行令人震驚，殘忍至極，受害者是三位本應在家中安享晚年的老年女性。麥金尼、詹姆斯和卡瓦列羅都是她們家庭和社區中備受愛戴的成員，而被告卻利用了她們的信任，闖入她們的家中，以極其殘忍的暴力奪走了她們的生命」。

根據調查，加文透過與老年鄰居建立關係，並為她們提供雜務和跑腿服務，從而進入受害者的公寓。2015年11月8日左右，加文在82歲的麥金尼(Myrtle McKinney)的公寓內用刀刺傷了她的頸部，致其死亡；2019年4月30日左右，加文在83歲的詹姆斯(Jacolia James)的公寓內，用腳踩踏其頸部和胸部致其死亡；2021年1月14日左右，被告在搶劫78歲的卡瓦列羅(Juanita Caballero)時，用電話線勒死了她。卡瓦列羅死後，監控錄像畫面顯示被告在多個地點使用受害者的借記卡。

2021年1月21日，加文被市警察局布碌崙北區兇殺案偵查組和市警73分局的警員逮捕。加文於2026年4月24日認罪，承認犯有一項一級謀殺罪和三項二級謀殺罪。加文告訴調查人員，這幾名年長婦女欠他錢，有關欠款的糾紛最終導致了這幾起襲擊事件。

調查人員透過受害者年齡、居住條件的相似性，以及三名女性都居住在被告居住的同一棟紐約市房屋管理局住宅區內，將加文與這三起謀殺案聯繫起來，並通過各種蛛絲馬跡收集了足夠多的證據。