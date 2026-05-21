洛克威海灘少年落水失蹤 直升機、無人機搜救

皇后區洛克威海灘19日發生少年落水失蹤事件。(路透檔案照)

皇后區 洛克威海灘(Rockaway Beach)19日下午發生少年落水失蹤事件，在Beach 73rd Street與Shore Front Parkway附近下水後失去蹤影，警方與消防局接報後展開大規模搜救；截至19日晚間仍未找到，20日恢復搜索。

警方消息說，事件發生於19日下午約3時30分，該少年當時在洛克威海灘附近水域活動，之後疑似遭海浪或水流帶走。消防局與市警隨即派出多個單位到場，包括直升機、救生人員、無人機及海上搜救單位，在事發海域及周邊搜索。

救援人員一度在水中排成人鏈協助搜尋，但至19日晚間仍未發現少年蹤影，搜索行動隨後暫停，並於20日繼續。

事件發生時，紐約連日高溫，不少民眾前往海邊消暑。不過，洛克威海灘當時尚未進入正式開放季，現場沒有救生員值勤。紐約市 公共海灘一般於陣亡將士紀念日周末開放，救生員值勤時間為每天上午10時至下午6時。

代表當地的市議員布魯克斯鮑爾斯(Selvena Brooks-Powers)表示，洛克威海灘每年夏季開始前後都可能發生類似悲劇，社區多年來持續呼籲在海灘與木板路周邊增設緊急警報系統，並投入更多公共安全資源。她也指出，洛克威半島缺乏創傷醫院，緊急醫療與救援能力仍有補強空間。

熟悉當地海域的居民表示，洛克威海灘浪大、水流急，對不熟悉海況或水性不佳者尤其危險。市府也提醒民眾，應只在海灘正式開放、且有救生員值勤時下水游泳，切勿在無人看守的水域冒險。