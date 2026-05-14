皇后區連環縱火毀華人餐館 女遭升級起訴 最高判囚25年

皇后區馬斯佩法拉盛大道60-92號的888 Chinese Kitchen外觀。檢方指出，該店4月遭人縱火，餐館及樓上公寓被毀，兩名住戶受傷。(取自Google Maps)

皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)13日宣布，36歲芝加哥 女子佛特(Shaniqua Fort)涉嫌4月在馬斯佩(Maspeth)多處縱火，已被大陪審團起訴一級縱火、二級縱火、刑事毀損、竊盜及非法持有武器等多項罪名；若罪成，最高可面臨25年監禁。

檢方表示，佛特13日在州高等法院過堂，法官裁定繼續羈押，並命她6月30日再度出庭。檢方也強調，起訴書僅為指控，被告在定罪前仍推定無罪。

根據起訴內容，案發於4月13日晚約9時，佛特涉嫌在皇后區法拉盛大道60-92號的888中餐館(888 Chinese Restaurant)外，從垃圾桶取出黑色垃圾袋，放在入口處附近點燃後離開。火勢很快延燒，焚毀餐館及樓上公寓，造成兩名住戶受傷。

檢方指出，一名二樓住戶為逃生，以手臂擊破窗戶爬出，造成割傷與流血；另一名住戶為避火從二樓窗戶跳下，正在進行雙腳跟骨折手術，並治療手指骨折、多處燒傷及吸入濃煙等傷勢。

檢方表示，佛特涉嫌在中餐館縱火後，又前往Grand Avenue 64-18號D’Angelo殯儀館，點燃建築外懸掛的美國國旗，並取走另一面旗幟；接著到Grand Avenue 65-02號一間Allstate保險辦公室，以磚塊砸破玻璃窗。

起訴書並指出，佛特隨後前往Grand Avenue 66-64號馬斯佩猶太中心(Maspeth Jewish Center)，以不明物體砸破窗戶，並在建築旁點燃物品，使火勢增強。警方隨後在附近將她逮捕。

凱茲表示，被告涉嫌連續縱火，不僅燒毀地方商家、造成住戶受傷，也破壞美國國旗與猶太中心；檢方已說服大陪審團起訴，將以升級後的一級縱火罪及相關罪名追訴。