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市府邀少數族裔媒體 談勞工維權、打詐、消費者保護

記者范航瑜／紐約報導
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左二起分別為市小商業局副局長Kitty Chan、TLC局長瓦迪維亞(Midor...
左二起分別為市小商業局副局長Kitty Chan、TLC局長瓦迪維亞(Midori Valdivia)、副市長蘇維思(Julie Su)、市長移民事務辦公室(MOIA)主任阿里(Faiza N. Ali)、DCWP局長萊文(Samuel Levine)。(記者范航瑜／攝影)

市長移民事務辦公室(MOIA)主任阿里(Faiza N. Ali)13日在市府舉辦少數族裔媒體圓桌論壇，聯同分管經濟正義的副市長蘇維思(Julie Su)及多個市府部門局長，向移民社區介紹勞工權益與消費者保護資源，並宣布市長曼達尼(Zohran Mamdani)致函州金融服務廳，反對西聯匯款(Western Union)收購競爭對手Intermex一事。

圓桌論壇由MOIA牽頭，出租車暨禮車管理局(TLC)、市小企業服務局(SBS)及市消費者與勞工保護局(DCWP)參與。活動恰逢五一國際勞動節過後、移民傳承月期間舉行，阿里強調時機有特殊意義。她表示，移民勞工在餐廳、工地、交通運輸各行業支撐起城市運轉，政府有責任確保他們不論移民身分如何，都能獲得公平待遇、免受剝削。

阿里說，其父親曾在紐約擔任電梯操作員、是工會成員，她自幼親身感受穩定工作與勞工保護對家庭的重要性。她說，「工作不只是收入，更是尊嚴和安全感，是在這座城市為自己建立未來的基礎」。

蘇維思表示，本屆市府以勞動人口的生活水準作為施政成敗的衡量標準，目標是讓所有人真正分享紐約的繁榮。她說，執法成效有賴勞工敢於舉報，而當移民身分被當作武器、令人不敢走進政府尋求協助時，整體執法便會受阻。

DCWP局長萊文(Samuel Levine)在會上披露多項執法成果及政策行動。在消費者保護方面，他指出皇后區等地有大批無牌移民服務業者，以協助辦理綠卡或簽證為名詐騙移民，DCWP今年已完成275次突擊檢查，發出逾40張傳票及逾150項違規通知。他說，此類業者若無法提供承諾服務，市府必將追究責任。

萊文宣布，曼達尼已致函州金融服務廳，反對約5億元的西聯匯款併購交易。聯邦政府已對海外匯款徵收1%稅，此舉已對移民家庭造成沉重負擔，而大企業亦試圖趁機牟利。Intermex目前控制美國對多明尼加共和國匯款市場約19%、對墨西哥約20%的份額，若西聯完成收購，市場壟斷恐將推高手續費，變相向移民加稅。

副市長蘇維思表示，本屆市府以勞動人口的生活水準作為施政成敗的衡量標準，目標是讓所...
副市長蘇維思表示，本屆市府以勞動人口的生活水準作為施政成敗的衡量標準，目標是讓所有人真正分享紐約的繁榮。(記者范航瑜／攝影)

移民 曼達尼

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