毒品猖獗 華盛頓廣場公園犯罪量遠超中央公園

紐約大學(NYU)附近的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)去年成為全市治安最惡劣的綠地。(記者范航瑜╱攝影)

最新數據顯示，紐約大學(NYU )附近的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)去年成為全市治安最惡劣的綠地。儘管其面積不到10畝，但發生的犯罪案件數量為中央公園 (Central Park)的兩倍。

數據顯示，華盛頓廣場公園去年共發生67宗重竊、24宗重罪襲擊及10宗搶劫；在全市各公園的重竊中，單單該公園便占15%。位列第二的是皇后區 的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，共78宗；其後依次為布碌崙康尼島(Coney Island)60宗、中央公園52宗及曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)46宗。

紐約郵報援引紐大學生說法指，曾多次在公園內目睹遊民在光天化日下注射毒品，亦曾遭人猥褻騷擾，更被疑似遊民險些動手攻擊。

去年秋天，有居民投訴該公園已淪為全天候毒品集散地，警方隨即加派警力巡邏。數據顯示，目前情況有所改善，今年1月1日至5月3日，公園共錄得八宗罪案，較去年同期的21宗減少62%。

然而，公園治安問題至今仍具爭議，部分居民近期提議為公園安裝永久鐵閘，以防止有人翻越現有的臨時警方路障進入。公園目前於每晚午夜至翌日早上6時關閉，但常客表示，深夜非法活動依然普遍。

華盛頓廣場公園保護協會執行總監莫里森(Will Morrison)表示，協會支持市府就關閉方案提出更多建議，也將繼續提供免費公共活動及義工機會。