盧建旺涉助陸開設海外警務站案 控辯雙方結案陳詞

庭審結束後，盧建旺(左二)與辯護團隊信心滿滿。(記者胡聲橋╱攝影)

「美國長樂公會」前負責人盧建旺涉嫌協助中國政府開設海外警務站一案，在聽取了多名證人的證詞並審閱了呈堂證據後，控辯雙方的律師於12日結案陳詞。此案主審法官莫里森(Nina Morrison)隨後指示陪審團開始閉門審議此案。

盧建旺案7日開審，在經過三天審理後，第四天審理就由控辯雙方律師作結案陳詞，審理時間之短有些出乎意料。不過知情人士認為，此案只有一個被告，而且被告只被指控三項罪名，再加上控方原本計畫傳喚的兩名證人被辯方律師成功阻止出庭作證，此案審理時間較短也順理成章。

•盧手機有逾50公安聯繫方式

盧建旺面對的是非法充當外國代理人、合謀充當非法外國代理人和妨礙司法公正三項指控。檢方逐項進行了解釋。

檢方稱，盧建旺和中國政府長期保持良好關係，尤其是公安和統戰部門。2022年1月，盧建旺回中國，被招募在紐約設立海外警察站。他與福州公安局的劉榕燕(Rongyan Liu音譯)就設立海外警務站建立了直接聯繫。盧建旺2月回到紐約後，第二天就著手組建「福州警僑事務海外服務站」，授權陳金平具體操作。盧建旺隨後為警察站主持了啟動儀式，並與前來辦駕照續期的中國僑民合影。

檢方認為，以上事實清楚，證據確鑿。檢方強調盧建旺在建警察站的過程中完全聽命於中國公安，並受中國公安的控制。檢方稱，他們在盧建旺的手機發現了50多名中國公安的聯繫方式，這至少說明他與中國公安部門的關係相當密切。

檢方稱，證據顯示，劉榕燕為盧建旺提供加州異議人士徐傑的個人信息，希望知道有關此人的情況是否屬實。盧建旺隨後委託一名鄭姓朋友去辦理此事。

檢方還稱，證據表明，盧建旺與610辦公室過從甚密，並為610辦公室追蹤並收集海外法輪功人士的信息。檢方強調，盧建旺所做的這些，事先都沒有通知美國政府。

至於合謀充當外國代理人，檢方認為就組建海外警察站而言，盧建旺與福州市公安部門和陳金平都事先經過協商。2022年初，他還在中國參加了海外110的啟動儀式，並被授予了牌匾。警察站成立後，中國駐紐約總領館官員專程前往訪問。盧建旺還參加過福建省政協12屆五次會議。所有都說明設立海外警察站絕非單一偶然事件 。

至於妨礙司法公正，檢方稱，盧建旺已經承認自己刪除了和劉榕燕的對話，而且閃爍其詞，先說不知道自己刪了，接著說死機導致，又說是自己誤刪，但技術分析表明，盧建旺刪除了所有與警官劉榕燕的對話，而且連附件都刪了，他還刪除了與所有中國公安聯繫人的對話，刪除之前盧建旺還詢問過刪除方法，這一切只能說明盧建旺是故意刪除。

•辯方：社區中心非祕密警察站

盧建旺的辯護律師卡門(John Carman)在結案陳詞中說，被告在美國已生活了45年。檢方稱執法人員在華埠的「美國長樂公會」發現了一個祕密警察站。但執法人員在現場找到的只是台式電腦、顯示屏和橫幅，這根本不是一個警察站，只是一個小小的社區中心，是一個在新冠疫情期間為回不了中國的中國僑民辦理駕照和其他證件續期的辦公室。盧建旺和其他義工經常義務幫助社區僑民，這些也不例外，其本意就是為了給美國的中國僑民提供方便。

辯方律師特別指出，位於長樂公會所謂的警務站主要給僑民辦駕照續期，其功能其實和紐約州的DMV類似，沒有什麼警務功能。盧建旺根本就不是一個國際間諜，而是一名長期服務社區的熱心人。警官劉榕燕在微信上和他的對話不是命令，不是對他進行控制，而只是為了共同辦好便民服務。盧建旺有50多名中國公安的聯繫方式，他只是利用這些人為僑民幫忙。

至於家住加州的徐傑，辯方律師認為他更多是一名油管網紅(YouTuber)，而不是一名異見人士。警官劉榕燕只是以朋友身分要求盧建旺幫個忙，核實一下徐傑的現況，而且盧建旺根本不認識徐傑，也不知道他是一名異見人士和民運人士。讓朋友幫個忙與指揮別人辦事有著根本的區別。盧建旺關於法輪功的社群對話更是不能作為他是外國代理人的證據。

辯方律師最後強調，盧建旺在涉及本案的所作所為，都是為了社區的利益，為了給中國僑民帶來方便。他讓陪審員在審議時思考一個問題，「他是出於惡意才這麼做的嗎?」