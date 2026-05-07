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法拉盛緬街男子遭不明物擊臉 市警公布影像追緝涉案人

記者高雲兒╱紐約即時報導
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圖中男子用不明物體襲擊法拉盛一行人。(市警局提供)
圖中男子用不明物體襲擊法拉盛一行人。(市警局提供)

紐約市警局表示，皇后區法拉盛109分局轄區日前發生一起街頭襲擊案，一名47歲男子在凱辛納大道與緬街交口附近，遭一名陌生男子以不明物體擊中臉部受傷。警方目前已公布涉案男子影像，呼籲民眾協助辨認其身分。

根據警方資料，案件發生於4月11日晚間約11時15分。當時受害男子站在凱辛納大道(Kissena Boulevard)與緬街(Main Street)路口，一名身分不明男子上前與他發生爭執。雙方爭執期間，該男子突然持不明物體擊打受害人臉部，隨後徒步逃離現場，逃逸方向不明。受害人傷勢輕微，已在現場接受治療。

警方指出，涉案男子為男性，膚色較深，留有非洲式蓬髮，最後被看見時身穿黑色外套及黑色長褲。市警已提供相關影像，供民眾協助辨認。並呼籲知情人士提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

圖中男子用不明物體襲擊法拉盛一行人。(市警局提供)
圖中男子用不明物體襲擊法拉盛一行人。(市警局提供)

法拉盛 皇后區 紐約市

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