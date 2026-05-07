盧建旺案開審 辯方調查員昂旺出庭 閩籍僑界人士聲援

盧建旺案6日開審，盧建旺堅稱自己無罪。(記者胡聲橋／攝影 )

閩籍僑團「美國長樂公會」前負責人盧建旺被控協助中國政府開設並運營海外警務站一案，6日在紐約聯邦東區法院開審，檢方和辯方各自做了開案陳詞。儘管同案被起訴的被告陳金平已經認罪，盧建旺仍堅稱自己無罪。此案由聯邦法官莫里森(Nina Morrison)主審。前紐約市 警察局警員昂旺 作為辯方調查員出庭。開庭當天，數十名閩籍僑界人士在法院外示威，聲援盧建旺。

聯邦檢察官在陳詞中表示，盧建旺在2022年的一次中國之行中接受中國公安部門要求，在位於曼哈頓華埠的美國長樂公會為中國政府開設並運營「福州警僑事務海外服務站」，卻未報告美國政府這個海外警察站的業務和性質。檢方稱盧建旺「生活在紐約，卻為中國政府工作」，指控他是外國政府代理人，協助中國政府監督和威脅對中國異見人士，並替他們蒐集情報。檢方稱中國政府在海外設警察站是一個全球性計畫，而長樂公會的海外警務站是全球第一家。

檢方還表示，在警察服務站設立約一個月後，盧建旺還與中國公安部門合作，在加州找到一名異見人士。此外，盧建旺在得知聯邦調查局開始調查他後，刪除了手機中與福州市公安局海外警務站主要負責官員的對話紀錄，盧建旺因此涉嫌妨礙司法公正罪。

庭審中還有一位數位調查員出庭作證，顯示盧建旺雖然刪除了手機內福州市公安局官員的對話，但手機仍保留了通話紀錄的目錄。檢方並傳喚一名聯邦調查局探員出庭，介紹案發後，他訊問盧建旺的經過和內容。

探員稱盧建旺是紐約海外警察站發起人，但盧建旺又將籌辦和運營警察站的事務交給時任長樂公會祕書長的陳金平。陳金平2024年認罪，承認為中國政府充當未申報的外國政府代理人。陳金平目前正在等待量刑。

64歲的盧建旺為美國公民，辯護律師卡門(John Carman)曾任受到類似指控後被撤訴的藏族華裔警員昂旺(Baimadajie Angwang)的律師。昂旺6日作為盧建旺辯護團隊的一員出現在法庭上，他的身分是被告方的調查員。

律師卡門在開案陳詞中說，美國政府2022年從一個位於西班牙的非政府組織Safeguard Defenders那裡得知位於紐約的長樂公會設立了祕密警察站，開始調查。卡門說，2022年新冠疫情擾亂了生活，生活在美國的中國僑民尤其如此，他們基本無法回中國。因此當他的當事人聽說可協助中國警方在紐約開設警務站，幫助紐約僑民為過期的身分證和駕照等證件續期時，他才答應下來，為紐約的福州僑民提供方便。

卡門稱，盧建旺根本不知美國還有一條外國政府代理人法律，需要填表申報，也不清楚在海外為中國政府設立警察站非法。卡門說，盧建旺「不是間諜，未從事情報工作，也不是中國政府的代理人，他是當地居民的代理人」。

昂旺也曾被控充當中國政府代理人，2020年被指在擔任皇后區111分局社區事務警員期間，為中國政府蒐集情報，監視紐約市的藏族居民。他被關押了六個月。2023年1月，案件被撤銷，但工作卻丟了。

6日一大早，数十名閩籍僑民趕到位於布碌崙的紐約東區聯邦法院門口，為盧建旺聲援，僑民高舉「為盧建旺伸張正義」、「美籍華人是美國人」、「停止在我們社區進行種族定性」、「反對偏見」和「我們愛美國」等標語示威。

一位前來挺盧建旺的僑民說，長樂公會的會所沒有中國警察的警徽，也沒有警服，他們所做的就是牽線搭橋，讓福州市公安局的辦事員通過視頻會議現場為福州僑民換發證件，她認為這是為社區做了一件好事，何罪之有？

盧建旺案6日開審，盧建旺堅稱自己無罪。(路透 )

示威的閩籍僑民拿著「我們愛美國」的標語。(記者胡聲橋／攝影 )