市警華埠五分局警民會 籲防盜刷、銀行、假冒警員電騙

市警華埠五分局於中華公所舉辦警民會，籲民眾防範盜刷裝置與假冒警員電話。(記者劉梓祁／攝影)

市警華埠 五分局6日在紐約中華公所(CCBA)舉辦警民會，指多項主要犯罪類別較去年同期下降，但重大盜竊案上升；警方提醒民眾，天氣轉熱、外出活動增加，應注意隨身財物、銀行電話詐騙、信用卡盜刷及假冒警員索款等案件，避免成為受害者。

會議由5分局局長林偉斌(Michael Lam)主持，中華公所主席伍銳賢等出席。林偉斌通報過去近1個月的犯罪數據，指搶劫、襲擊、竊車和入室盜竊等主要刑事案件較去年同期下降，其中搶劫案由19宗降至13宗，入室盜竊案由12宗降至9宗，嚴重襲擊減少一起至26宗。

儘管如此，重大盜竊案則由45宗上升至53宗，增幅為18%。重大盜竊通常涉及價值超過1000元的案件。

林偉斌表示，部分重大盜竊案與民眾一時疏忽有關，例如在餐館、麵包店或其他商家內將手機、包袋等財物留在座位或桌上，返回時才發現物品已不見。警方提醒，無論在餐館用餐、購物或帶孩童外出，都應將財物放在視線範圍內，不要離身或交陌生人看管。

林偉斌提到，近期仍有詐騙者冒充銀行職員，以帳戶異常、欠款或需要確認資料等理由要求民眾匯款或提供個人資訊。警方提醒，若接到自稱銀行來電要求轉帳或提供資料，應立即掛斷，或自行撥打銀行官方電話核實。

他還提醒民眾在超市、商店或餐館刷卡時，應盡量使用感應式付款，或在插卡前檢查讀卡機是否有異常裝置。

警方表示在東百老匯1009號「新中華超市」內發現盜刷裝置，隨後將其移除。據知情人，華埠多家超市近日被發現有盜刷設備，警員已通過監控畫面確認嫌犯，將追緝。

警民會還提到，10日(周日)華埠曼哈頓橋一帶將有電影拍攝活動，可能出現軍用車輛造型的道具車。相關車輛並非真實軍車，民眾不必驚慌。拍攝期間部分街道將有臨時交通管制，包括堅尼路(Canal St.)部分路段、包厘街(Bowery)及曼哈頓橋周邊道路，時間約從清晨4時至下午2時。