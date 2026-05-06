老婦在紐約地鐵站被打「臉部腫脹」市警通緝女嫌

華埠地鐵站77歲婦遭打臉受傷，紐約市警通緝涉案女嫌。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)表示，曼哈頓華埠轄區近日發生一起地鐵攻擊案，一名77歲女性乘客在百老匯 —拉菲逸街地鐵站 內的南向D號線列車上，遭一名陌生女子揮拳擊中臉部受傷。

根據市警局，案件發生於4月18日下午約3時25分。一名身分不明女子上前接近受害女性，隨後突然出拳打向其臉部，造成臉部疼痛及腫脹。嫌犯隨即搭乘列車逃往不明方向。

警方表示，緊急醫療人員(EMS)接報後到場，在現場治療受害女子。知情人表示，受害人並非亞裔 。

警方描述，涉案女子膚色較深、體型較重，最後被目擊時身穿黑色上衣，袖口有「Arrow Security」標誌，下身穿黑色長褲及黑色靴子。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。