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華埠東百老匯華婦擺攤遇襲案 4少年被捕

記者劉梓祁／紐約報導
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華埠東百老匯華婦遭多名少年襲擊，國會眾議員高德曼到案發現場觀察。(記者劉梓祁／攝...
華埠東百老匯華婦遭多名少年襲擊，國會眾議員高德曼到案發現場觀察。(記者劉梓祁／攝影)

針對曼哈頓華埠東百老匯地鐵站外日前發生的華人攤販遭襲事件，市警(NYPD)5月1日表示，警方已於4月21日拘捕四名涉案青少年，分別為兩名15歲少女、一名14歲少年及一名13歲少年，並以襲擊罪提出指控。

本案發生於4月20日下午，地點在華埠東百老匯165號「新糖潮」餐館外、F線東百老匯站出口附近。一名華人女性攤販遭多名青少年騷擾並推倒毆打，一名路過的新糖潮員工見義勇為上前制止，反遭圍毆致臉部大量出血、鼻耳腫脹及腿部受傷。

事件引發社區關注，民選官員及居民其後於現場舉行記者會，要求警方加強巡邏與執法。案件發生後，受傷的新糖潮員工聶先生於4月30日前往國會眾議員高德曼位於華埠東百老匯怡東商場的月度流動辦公室，與高德曼的華人助理余旭陽、當日協助報案的高德曼辦公室職員葉凌霞，以及曾在現場協助警方翻譯的州眾議會第65選區參選人王鏑(Jacky Wong)會面，商討後續支援事宜。

葉凌霞表示，其團隊將持續跟進案件進展，並協助受害者獲得醫療及法律等必要資源。王鏑指出，「警方消息稱該團夥為慣犯，他們在其他地點再次犯案時，因警方內部通報迅速鎖定並將其逮捕。目前曼哈頓檢察官辦公室也已立案跟進。由於事件涉及未成年人，警檢在釋放信息時尤其小心」。

王鏑還說，東百老匯F線地鐵站一帶長期罪案頻生，與警力配置不足有關，背後也涉及社區政治影響力問題。他表示，投票率較高的地區往往能獲得更多資源與警力投入，例如曼哈頓上東城與上西城；反觀下城華人社區雖有一定選民基礎，但投票率仍有提升空間。他呼籲社區民眾在今年6月23日選舉中踴躍投票，以提升政治影響力，爭取更多公共安全資源。

地鐵站 華人 華埠

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