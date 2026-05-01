最高院裁決後 紐約州長霍楚誓改革選區重畫程序

在美國最高法院裁定路州聯邦選區的畫分過度依賴種族考量並予以推翻後，州長霍楚誓言改革紐約州選區畫分程序。(取自州長辦公室)

美國最高法院4月29日裁定路易斯安納州(Louisiana)一個聯邦選區的畫分過度依賴種族考量，予以推翻，這一判例削弱了1965年簽署成為法律的「投票 權利法」(Voting Rights Act)的第二條。對此，紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)誓言將與州議會合作，修改紐約州的選區重畫程序。

最高法院29日推翻了路州一個以非洲裔占多數的國會選區的選區畫分方案，這對旨在增加少數族裔在國會代表權的「投票權利法」民權法案造成傷害。最高法院以6比3的投票結果做出這項裁決，認定由民主黨 人菲爾茲(Cleo Fields)代表的路州第六國會選區過度依賴種族因素。

大法官艾里托(Samuel Alito)代表多數派撰寫意見書，指出「該選區畫分方案違憲，屬於不公正的選區畫分」。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)則將該選區比作一條「蛇」，綿延200多哩。

該裁決極大地限制了「投票權利法」第二條的適用範圍，而該條款是挑戰種族歧視 性選舉行為的主要工具。在目前435個國會選區中，有近70個受到這條法律的保護。這一新的判決有可能誘發對這近70個選區的重畫要求，對民主黨不利。

針對此消息，霍楚4月30日在X平台上發文稱，這項裁決意在不公平地影響選舉。「最高法院多年來一直在削弱我們的選舉。這項裁決顯然是在執行川普的意志。紐約一直以來都是爭取投票權的先鋒，我們將繼續引領這一鬥爭」，霍楚在回應中說，她正在與州議會合作，改革紐約州的選區重畫程序，從而使我們能反擊華府企圖操縱我們民主制度的行為」。

針對霍楚在X平台的發言，代表史泰登島和布碌崙(布魯克林)南區的第11選區共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)也直接作出回應，自2022年以來，霍楚三次試圖通過政治手段操縱自己的選區，但都失敗了，「你是最沒資格談論公平畫分選區的人」。

今年早些時候，紐約州高等法院的一名法官裁定，瑪麗奧選區的現行選區畫分圖侵犯了史島非洲裔和西語裔居民的選舉權利，需要重新畫分選區。當時紐約州的獨立選區畫分委員會有意將曼哈頓下城的一部分畫入該選區，此舉可能會讓民主黨在今年11月的選舉中占據優勢。瑪麗奧隨即向最高法院提告，最終最高法院支持了瑪麗奧的訴求，推翻了州高等法院的裁決。