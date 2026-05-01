紐約電單車死亡事故激增86% 市府擬重新設計街道

紐約市今年涉及電單車、電動滑板車等雙輪電動交通工具的交通意外死亡人數急劇上升，年升幅接近86%。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 今年涉及電單車、電動滑板車等雙輪電動交通工具的交通意外死亡人數急劇上升，年升幅接近86%。市府當局近期表示，將重新設計街道、同時追究外賣平台，加倍推進路面安全計畫。

根據紐約市警(NYPD)最新數據，截至4月19日，今年涉及電動雙輪交通工具的死亡人數已達13人，較去年同期的七人大幅增加。按車輛類型分類，電動單車相關意外造成四人死亡、電動滑板車三人、輕便電單車(moped)一人、電單車五人。與此同時，涉及電動單車的碰撞事故亦按年上升75%，電動滑板車碰撞事故則上升近24%。

市交通局(DOT)發言人對此表示，當局將繼續推進「零願景」(Vision Zero)路面安全計畫，並致力重新設計街道、提升各類交通工具騎乘者的安全，同時就外賣平台是否造成騎手的危險駕駛行為追究責任。發言人指出，自2023年以來，涉及此類交通工具的死亡人數已下降39%，又補充說明2025年整體而言是紐約市街道統計上最安全的年份之一。

市交通局目前正推進多項街道安全改造工程，包括計畫在曼哈頓西72街移除行車線並增設受保護單車道，作為中央公園兩側街道重新設計方案的一部分；當局亦已開放線上平台，徵集公眾對50個電動單車電池交換站候選位置的意見。

相鄰的新澤西州已率先採取行動，規定自2026年7月起，所有電動單車須強制登記及投保，並須通過路試，監管力度遠超紐約州現行做法。紐約市自2023年起亦有倡議人士及議員推動「陸瑞英提案」(Priscilla's Law)，要求收緊電單車規管。

行人被電單車撞倒，致傷甚至致死的事件近年在華社亦時有發生。「紐約市電動車安全聯盟」(NYC E-Vehicle Safety Alliance)總監施羅德(Janet Schroeder)警告道，實際情況遠比統計數字嚴峻，「大多數電動車事故從未被記錄在案，急救員及消防局往往比警察更早抵達現場，傷者在警察到來前已被送離」。