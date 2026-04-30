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未完整披露資訊致投資人受損 紐約加密幣平台判賠500萬

記者許君達╱紐約報導
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紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)4月30日宣布與紐約加密貨幣平台Uphold HQ, Inc.(簡稱Uphold)達成和解協議，事因Uphold公司因未完整履行披露義務，導致紐約消費者財產受損而支付500萬元賠償金，Uphold公司也承諾將改善其投資產品的盡職調查流程。

法庭文件顯示，Uphold在2018至2020年間曾通過交易平台向用戶推廣一家名為Cred的公司的投資產品「CredEarn」，廣告詞中宣傳「CredEarn」為可靠的儲蓄產品，然而事實上，該金融產品的主要業務是向一家中國的高風險小額貸款公司投資。2020年11月，Cred宣告破產，令投資的用戶損失超過3400萬元。

調查發現，Uphold與Cred達成合作協議後，從2018年開始通過其平台和應用程式投放「CredEarn」的推廣資訊，Uphold用戶可通過這些廣告進入「CredEarn」產品頁，將自己Uphold帳戶內的加密幣資產投入其中。在近兩年的合作期內，超過6000名Uphold用戶被引導至「CredEarn」，投資了價值約5000萬元的加密資產。Uphold在廣告中還特別強調，「CredEarn」投資能獲得「最高10%」的收益。

調查進一步發現，「CredEarn」在收到用戶投資後，會向第三方金融平台放貸以換取收益，其中最主要的放貸流向為一家位於中國的小額貸款公司MoKredit。該公司的實際控制人華路(音譯，Lu Hua)同時也是Cred的股東之一，其業務是向中國的網路遊戲玩家提供短期小額的無抵押高利貸，雖然利率往往超過35%，但借款人多是收入較低、沒有信用紀錄的中國青年，履約能力普遍欠佳。

隨著新冠疫情的爆發和中國經濟的疲軟，MoKredit從2020年3月開始拖欠對於Cred的債務，並直接導致後者資金鏈斷裂、八個月後破產。而本應負有風險披露義務的Uphold，則在當年秋季才得知這一情況。

檢察長辦公室認為，根據紐約州法，「CredEarn」應屬於接受監管的證券型投資產品，而Uphold平台在推廣該產品並在交易中起到仲介作用時，已扮演了證券經紀人和商品經濟交易商的角色，卻未向州監管及執法部門註冊經紀人資質，涉嫌違反州「綜合商業法」和「行政法」；此外，Uphold對其風險和資金用途等存在重大誤導和遺漏性陳述。

根據和解協議，Uphold承認檢方調查所發現的事實，並承諾加強廣告投放內容審查和合作方盡職調查，確保不再紐約州境內銷售不合規的金融產品，同時向投資受損的用戶支付500萬元、及其在Cred破產程序中接收的約55萬元清算金作為賠償。

貨幣 貸款 詹樂霞

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