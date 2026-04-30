拉瓜地亞空難後 紐新港務局停機坪車輛加裝應答機

紐新港務局(Port Authority)29日宣布，將在其管轄的各大機場地面車輛上安裝應答機(transponder)，使塔台自動化系統能精確追蹤停機坪上所有車輛動態。(路透)

紐新港務局(Port Authority)29日宣布，將在其管轄的各大機場地面車輛上安裝應答機(transponder)，使塔台自動化系統能精確追蹤停機坪上所有車輛的動態。此舉是對上月拉瓜地亞(LaGuardia)機場空難的直接回應。國家運輸安全委員會(NTSB)已將「缺乏應答機」列為可能導致事故的因素之一。

3月22日深夜，一架加拿大 航空快運(Air Canada Express)8646號班機降落拉瓜地亞機場 時，與一輛港務局消防救援車在跑道上相撞，兩名飛行員當場罹難。機上另有37人受傷，消防車上兩名港務局警員亦身負重傷。

事故發生時，機場現有的機場地面偵測設備系統未能向塔台發出警報。這套系統原設計用於追蹤跑道上的車輛與飛機動態，但肇事消防車並未配備應答機，導致系統無從識別其位置。全美共有35座機場裝有該系統，FAA亦提供補貼協助各機場推行應答機計畫，許多機場已陸續跟進，港務局轄下三大機場此前卻未全面落實。

港務局首席通訊官艾倫(James Allen)29日在聲明中表示，應答機技術「能在現有地面監控系統之上，再增加一層能見度」。他透露，紐瓦克(Newark)機場自去年12月起已試行這項技術，港務局將在此基礎上向旗下所有機場擴展部署。港務局管轄的機場包括紐瓦克、拉瓜地亞、甘迺迪(JFK)三大機場，以及橙縣的史都華國際機場(Stewart International Airport)和新澤西北部的蒂特波羅(Teterboro)通用航空機場。

國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍門迪(Jennifer Homendy)在空難發生兩天後指出，肇事消防車理應配備應答機。「管制員應當擁有完成工作所需的一切工具，無論是飛機還是滑行道上行駛的車輛，都應在他們的掌握之中。」

調查顯示，事發當晚塔台已批准一列由七輛救援車組成的車隊，前去支援一架因機艙異味而進行緊急疏散的聯合航空(United Airlines)客機。就在車隊獲准出發後數秒，塔台發現8646號班機正在降落並緊急呼叫領頭消防車停車。事後，車上一名警員向調查人員表示，他聽到了無線電中的指令，但未能立即判斷呼叫的是自己的車輛，因此未能及時煞停。