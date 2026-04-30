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歸化入籍期間隱瞞涉未成年性犯罪 巴裔醫生遭起訴撤籍

記者劉梓祁╱紐約報導
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川普清籍行動啟動，紐約南區起訴撤銷巴裔醫生國籍，其曾因誘騙女童獲刑。(司法部提供...
川普清籍行動啟動，紐約南區起訴撤銷巴裔醫生國籍，其曾因誘騙女童獲刑。(司法部提供)

聯邦司法部(DOJ)宣布，已在紐約南區聯邦法院(SDNY)提起撤銷公民身分訴訟，對象為巴基斯坦裔男子可汗(Hassan Sherjil Khan)；可汗在申請歸化入籍期間隱瞞其涉及未成年性犯罪的事實，透過不實陳述取得美國公民身分。

根據司法部，可汗自2007或2008年起，透過網路與一名11歲女童接觸，明知對方年幼，仍持續以威逼利誘方式要求其傳送露骨影像，並透過即時視訊從事性行為相關活動；至2013年間，可汗更曾出國與受害者發生性行為，當時女童年僅15歲。

然而，可汗於2012年8月申請入籍時，距其與受害者發生性接觸僅約四個月，但並未如實申報相關犯罪行為，最終於2013年5月成功取得美國公民身分。其後，受害者揭發案情，可汗於2015年9月被捕，並被控誘使未成年人從事非法性行為、兒童性剝削、境外兒童性剝削及持有兒童色情製品等多項罪名。

司法部民事司助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)表示，取得公民身分並不能保護性犯罪者免於法律責任，「若在申請歸化時隱瞞嚴重罪行，政府最終將揭露謊言，並撤銷不當取得的公民資格。」

司法部指，可汗被捕時為一名執業醫師。2016年1月14日，他承認一項誘使未成年人從事非法性行為的聯邦罪名，最終被判處17年監禁，目前仍在服刑。

司法部此次提出的撤籍訴狀提到，可汗在申請歸化時已涉及道德敗壞罪行(crime involving moral turpitude)，不符合「良好品行」的入籍條件，且在審查過程中提供虛假證詞，並刻意隱瞞重要事實，構成非法取得公民身分的理由。

根據紐約時報(NYT)報導，司法部已鎖定384名外國出生的美國公民，計畫對其提出撤銷公民身分(denaturalization)訴訟，為聯邦政府加快撤籍行動的一部分。紐約郵報(NY Post)亦確認，曾居住在長島的可汗，為近400名撤籍行動目標中的一人。

司法部 美國公民

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