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關閉雷克島監獄 曼達尼任命專員負責

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼達尼任命關閉雷克島監獄專員，推進縮減監獄犯人與關閉進程；圖為曼哈頓華埠監獄工地...
曼達尼任命關閉雷克島監獄專員，推進縮減監獄犯人與關閉進程；圖為曼哈頓華埠監獄工地。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)近日宣布，任命刑事司法改革專家卡普蘭(Dana Kaplan)出任「關閉雷克島監獄專員」(Close Rikers Czar)，負責統籌關閉監獄的整體進程，推動縮減在押人數、加快分區監獄建設，並規畫島上未來用途。

市府指出，該職位為新設角色，將負責跨部門協調，包括確保在押人員安全轉移至其他設施、改善拘押條件，以及推動以社區為基礎的分區監獄體系建設，其中包括曼哈頓華埠城區監獄(BBJ)。

曼達尼表示，卡普蘭具備願景與專業能力，將帶領各機構合作，建立「更小型、更安全、更具人道精神」的監獄系統，同時兼顧在押人員的尊嚴與工作環境。

卡普蘭則表示，關閉雷克島不僅是關閉一處設施，更是制度轉型工程，需在緊迫時程下推動跨機構合作，並確保改革建立在問責與人性化原則之上。

根據市府說明，2025年市議會已通過立法，要求設立專責協調人推動監獄轉型，卡普蘭的任命即為履行該項法定要求。同時，紐約市亦面臨法律規定須於明年8月前關閉雷克島監獄的時限，但四所城區監獄均無法按時完工。

市府指出，卡普蘭在刑事司法改革領域擁有逾20年經驗，曾任獨立雷克島委員會資深顧問，參與制定關閉監獄與轉型方案；亦曾在市長刑事司法辦公室服務八年，期間負責「關閉雷克島」相關計畫與多項改革措施，包括推動「提高刑責年齡」(Raise the Age)政策，將16及17歲青少年移出成人監獄體系。

盡管如此，統計數據顯示，自紐約州於2018年全面實施具爭議的「提高刑事責任年齡法案」(Raise the Age Law)以來，青少年涉槍暴力案件明顯上升，未成年槍擊受害者與涉案槍手人數均創新高。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)亦強烈反對。

曼哈頓華埠監獄合同的金額為37億6425萬元，預計在2032年8月12日前完成，但工程長期受到華埠居民和商戶反對；反對者批評其將對華埠與鄰近住宅、醫療機構及小商業環境造成持續衝擊。近期，該監獄工地又因市府批准延長施工時間引發新一輪反彈。

根據市設計與建設局(DDC)，工程將自4月20日起延長施工時段，平日最早自清晨6時開工，最晚持續至午夜12時，並預計延續至2032年第一季完工。

紐約市 曼達尼

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