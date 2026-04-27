東村食雜店員工深夜遭槍擊亡 嫌犯疑受傷

曼哈頓東村一家食雜店發生深夜槍擊案，一名店員不幸喪生，嫌疑人在開槍後，自己也被反彈的流彈擊中受傷。數據顯示，紐約市的凶殺案中，三分之一以上都是由普通爭執升級而成的，而這一趨勢近來亦高發於食雜店，使從業者普遍缺乏安全感。(取自Google Maps)

曼哈頓 東村25日深夜發生一起食雜店槍擊 案，一名店員死亡、另一人受傷。據報導，傷者有可能就是開槍的嫌疑人，警方目前正在調查，但尚未逮捕任何人。

警方通報指，25日夜間11時38分左右，911接報稱位於曼哈頓東13街交B大道處發生槍擊案。趕赴現場後，調查人員發現兩名男性倒在一間名為「Sal's Deli and Grocery」的食雜店外，軀幹部位均受到槍傷。在緊急送醫後，其中一人被宣布死亡，另一人傷勢穩定。經調查，兩傷者均為28歲，死者名為阿卜杜勒(Saleh Abdul)，是食雜店員工。

根據媒體amNY援引目擊者的說法，葉門裔店員阿卜杜勒事發時在店內與不明身分人士發生衝突，隨即兩人衝出店外打架，在扭打過程中傳出槍擊聲。附近熱心居民第一時間對阿卜杜勒進行心肺復甦急救，他一度恢復意志，但最終還是傷重不治。而至少有一名目擊者表示，另一名傷者便是嫌疑人，他在開槍後，自己也身中一彈，或為射出的子彈反彈後成為流彈所致。不過，警方並未確認上述說法，僅宣布尚未對任何嫌疑人執行逮捕。

根據公開報導的統計結果，自2024年以來，紐約市至少已發生過14起針對食雜店店員的暴力襲擊案件，其中至少三起導致遇襲店員死亡。而在這些暴力案件中，僅有少數帶有預謀搶劫的目的，其他多數都是因瑣事發生衝突而導致的。美國食雜業者聯合會(United Bodegas of America)發言人馬特奧(Fernando Mateo)指出，此類暴力行為正在出現上升趨勢，給食雜店員工帶來嚴重的人身安全風險，並表示該會正在協助紐約業者安裝緊急報警系統。

根據紐約市警(NYPD)的公開數據，全市2025年共發生305起凶殺案。分析顯示，其中超過三分之一的犯罪動機源自爭執升級，而真正帶有搶劫目的的有預謀暴力犯罪僅占一成。