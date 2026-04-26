85歲婦遭信任詐騙 警跨州追回3萬元 2華裔嫌犯被逮

長島85歲婦人日前在網上遭「信任詐騙」騙走3萬元現金，經執法人員跨州追查，最終在喬治亞州尋回全部款項並成功歸還受害人。示意圖。(美聯社)

紐約州蘇福克郡(Suffolk County)地方檢察官蒂爾尼(Raymond A. Tierney)近期宣布，一名居住在北港(Northport)的85歲婦人日前遭「信任詐騙」(confidence scam)騙走3萬元現金，經執法人員跨州追查，最終在喬治亞州 尋回全部款項並成功歸還受害人，而涉案的兩名華裔紐約市 居民已被起訴。

檢方指出，34歲皇后區的華裔男子陳超(Chao Chen，音譯，下同)被控三級重大竊盜罪(Grand Larceny in the Third Degree)、44歲布碌崙(布魯克林 )華裔男子朱桂明(Guiming Zhu)則被控三級重大竊盜未遂罪(Attempted Grand Larceny in the Third Degree)。

根據調查，2025年9月29日，受害人在家中使用電腦時，螢幕突然跳出多個警示訊息，聲稱電腦遭入侵，並要求撥打指定電話尋求協助。受害人撥打後，一名自稱來自蘋果的男子與她通話約兩小時，隨後再轉接給另一名自稱銀行代表的人士。

該人進一步謊稱受害人名下多張信用卡與提款卡遭盜用，甚至已被用於色情網站消費達4萬5000元，藉此製造恐慌。翌日，詐騙者再度來電，要求受害人提領3萬元現金「保管」，陳男隨後上門取走該筆款項。

受害人察覺異狀後，於去年10月1日向警方報案。然而詐騙集團並未罷手，10月2日再次聯繫受害人，試圖再騙取額外3萬元；警方調查後鎖定陳、朱二人，並追查到涉案車輛。

北港警方隨即展開跨州合作，將相關線索提供給喬治亞州執法部門，10月3日，當地警方在富蘭克林郡攔查該車輛，查獲被盜的3萬元現金。當時駕車者未被逮捕，現已逃往中國。

隨後，蘇福克郡地方檢察官辦公室資產沒收與情報部門與當地警方合作，成功取得法院命令，將查扣資金全數歸還受害人。檢方指出，此類「信任詐騙」案件中能全額追回款項的情況相當罕見。

檢方提醒民眾提高警覺，詐騙集團常利用恐懼、急迫感與保密要求，迫使受害人倉促行動。民眾切勿透過電話提供個人或銀行資訊，若有人要求提領現金或購買禮品卡並寄送，應立即聯繫銀行或警方核實。遇有疑問，應掛斷電話，透過官方管道重新確認。