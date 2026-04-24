紐約布碌崙8大道亞裔毆打、搶劫65歲男 警方通緝

8大道一名亞裔毆打和搶劫65歲男子，遭警方通緝。(警方提供)

布碌崙(布魯克林 )8大道 日前發生一起亞裔 毆打和搶劫65歲男子的案件。警方於22日下午公布此案嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內。3月22日(周日)晚約7時，一名65歲男性受害者在其位於8大道交53街附近的住所內，與一名熟識的男子發生口角。這名男子隨後向受害者索要錢財，並動手毆打其臉部，造成受害者臉部的輕微傷。案發後，這名男嫌犯隨後徒步逃離現場，但他並未搶走任何錢財。警方聞訊後與急救人員迅速趕到事發地點處理，但受害者拒絕在現場接受醫療救治。

警方未說明遭通緝男子與受害者的是否有親屬關係，是否屬於家庭暴力，也沒有說明雙方為什麼發生言語上的衝突。根據警方提供的照片，嫌犯是一名亞裔男子，年紀較輕，穿著一件深藍色T恤，戴著一副墨鏡。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。