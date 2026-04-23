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上州暢貨中心 4嫌搶名牌包

記者曹馨元╱紐約報導
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位於紐約上州的知名暢貨中心伍德柏瑞日前發生搶劫案，四名歹徒在光天化日下搶走Guc...
位於紐約上州的知名暢貨中心伍德柏瑞日前發生搶劫案，四名歹徒在光天化日下搶走Gucci價值約3萬元的名包。(記者范航瑜／攝影)

位於紐約上州的知名暢貨中心(outlets)伍德柏瑞(Woodbury Common Premium Outlets)日前發生搶劫案，四名歹徒在光天化日下闖入Gucci精品店，砸毀陳列櫃並在眾目睽睽之下搶走價值約3萬元的名包。目前嫌犯仍在逃，紐約、新澤西及賓州三州警方正聯手緝捕中。

據「紐約郵報」報導，案件發生於本月16日(周四)下午約3時左右。涉案的三男一女搶劫團夥闖入店內後，立即擊碎靠近入口處的陳列櫃。歹徒手法極其熟練，在逃跑過程中還能迅速拆除包款上的電纜感應器。

店員與顧客目睹此景皆驚愕不已。在網路流傳的影片中，可以聽到憤怒的店員在歹徒逃離時大聲喝斥。另一段影片則顯示，一名顧客曾試圖介入阻攔，抓住了其中一個白色皮包的肩帶，但隨即被擔心安全的店員拉開，歹徒趁機抓起散落在地上的商品逃之夭夭。

報導援引警方說法指出，嫌犯隨後駕駛一輛租來的白色吉普車(Jeep)逃往新州。警方在紐瓦克(Newark)曾發起短暫追捕，但由於嫌犯駕駛行為極其瘋狂，甚至一度衝上人行道行駛，考慮到當時交通壅塞及其他駕駛者的安全，警方被迫終止追緝。該輛吉普車隨後被發現遺棄在路邊。

執法部門指出，該團體中的女性嫌犯身分特殊，她目前因涉及三州地區共十餘起劫案而遭到多項通緝；警方尚未公開四名嫌犯的個人信息。

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