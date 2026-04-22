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布碌崙華男上州行騙長者 反落警陷阱被捕

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙華男上州行騙反落入警方圈套，當場被逮捕。(本報檔案照)
布碌崙華男上州行騙反落入警方圈套，當場被逮捕。(本報檔案照)

紐約上州新溫莎(New Windsor)一位男性長者，最近接到一個聲稱是蘋果公司打來的電話，威脅索取3萬元現金，他意識到這是一個騙局，一邊與來電者周旋，一邊與警方合作設下陷阱，幾天後協助警方抓住了前來取錢的一名布碌崙(布魯克林)華男。

新溫莎警察局稱，14日，他們接到當地一家金融機構打來的電話，稱本地一名男性長者當天接到一個可疑的電話。來電者自稱是科技公司蘋果公司的代表，以未經授權的消費為由，要求受害者支付3萬元。長者發現來電號碼的區號是202，為華盛頓特區的區號，意識到這很可能是一個騙局，於是決定報警。

新溫莎警察局獲取消息後，迅速對此案展開調查，並認定是一場騙局。警方讓長者繼續與來電者聯絡，並定下了見面交錢的時間和地點。當46歲的布碌崙華男王文喜(Wenxi Wang，音譯)到指定地點取錢時，早日埋伏好的警察將其團團圍住，當場逮捕了這名嫌疑人。

王文喜被指控犯有三級試圖重竊罪(third-degree attempted grand larceny)。他的案件正在處理中，將於5月5日在新溫莎法院(New Windsor Justice Court)出庭。

鎮長貝德蒂(Stephen Bedetti)表示，「在當今社會，保持警惕，防範針對我們社區的各種詐騙手段，比以往任何時候都更重要，尤其是針對老年人的詐騙，他們往往是這些精心策畫且危害巨大的犯罪活動的受害者。」貝德蒂還補充說，「騙子利用受害者的信任和恐懼心理，騙走長者終生的積蓄，我們已經看到太多此類案例。」

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