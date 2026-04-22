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東百老匯攤販遇惡少搶劫 店員相助被毆滿臉血

記者劉梓祁／紐約報導
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華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，餐館員工制止亦被毆至臉部大量出血。(王鏑提供)
華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，餐館員工制止亦被毆至臉部大量出血。(王鏑提供)

曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)20日發生針對華人攤販的暴力事件，一名女性攤主遭多名青少年騷擾並襲擊，一名上前制止的餐館員工亦被毆至臉部大量出血；社區人士與民選官員21日集聚案發地，要求加強該區巡邏與執法。

華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，餐館員工制止亦被毆至臉部大量出血。(王鏑提供)
華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，餐館員工制止亦被毆至臉部大量出血。(王鏑提供)

案發時間為20日下午，位於東百老匯165號「新糖潮」餐館外、地鐵F線出入口旁。據聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)團隊成員葉凌霞和州眾議會第65選區參選人王鏑，當時一名在地鐵口附近擺攤的華人婦女遭約五至六名青少年騷擾及搶劫，對方年齡約15至18歲，曾兩度折返攤位翻動並搶奪物品。

當攤主試圖以手機拍攝自保時，遭對方推倒並拳打腳踢；其後一名路過的新糖潮員工上前制止，反被圍毆，導致臉部大量出血、鼻耳腫脹，腿部亦出現瘀傷。案發當時，正在附近進行競選活動的王鏑與葉凌霞目睹事件，並上前協助翻譯及報警。

國會眾議員高德曼到場觀察血跡，指其團隊已獲市警回覆正展開調查。(記者劉梓祁／攝影...
國會眾議員高德曼到場觀察血跡，指其團隊已獲市警回覆正展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

葉凌霞表示，她與義工當時在餐館內休息，聽到外面喧嘩便外出協助。她形容傷者「滿臉是血，甚至流入口中」，而攤主手部亦多處擦傷。她其後了解到，涉案青少年曾兩度返回現場，第二次因不滿被拍攝而對攤主施暴。她之後陪同受害人前往警局報案，並乘救護車送院。

王鏑認為，事件再次凸顯東百老匯地鐵站一帶已成為治安黑點，街頭攤販長期在光天化日下遭騷擾與盜竊，令華埠公共安全問題嚴峻，希望政府正視問題、提出具體解決方案。

華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，餐館員工制止亦被毆至臉部大量出血。(記者劉梓祁...
華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，餐館員工制止亦被毆至臉部大量出血。(記者劉梓祁／攝影)

國會眾議員高德曼亦到場觀察血跡，表示其辦公室已聯繫市警(NYPD)，警方回覆已知悉事件並將展開調查。

他提到，所謂「社區警政」的核心在於讓警員在犯罪發生前便能進入社區、建立關係並預防案件，但目前警力過多時間被分配處理非刑事事務，如遊民、精神健康或家庭糾紛等，影響巡邏與預防工作。

華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，高德曼、王鏑、于金山和葉凌霞等促警方正視。(記...
華埠東百老匯攤販遭青少年搶劫毆打，高德曼、王鏑、于金山和葉凌霞等促警方正視。(記者劉梓祁／攝影)

高德曼說，市長曼達尼(Zohran Mamdani)成立的「社區安全辦公室」(Office of Community Safety)正是為解決上述問題，將部分非刑事事務分流，讓警員專注於巡邏和維護治安。盡管此理念備受爭議，但他表示支持該方向。

新糖潮店主伍先生表示，地鐵站周邊長期存在偷竊與滋擾問題，餐館亦已多次遭遇財物損失。市警表示，東百老匯七分局接報到場後，一名43歲女性表示，當時她以手機拍攝兩男兩女共四人時，對方突然變得激動並將其推倒，導致其右手受輕傷，現場拒絕送醫；一名47歲男子上前干預時，則受傷於鼻部、耳部及腿部。

華埠民主黨65D區領袖于金山指，東百老匯地鐵站周邊因多個出入口交錯，且涉及市警五分局、七分局、捷運及公共房屋局等不同轄區，長期形成「三不管」地帶，治安問題積存。他表示，社區過去存在大量未報案情況，導致警方數據低估，形成「沒有報案就等於沒有案件發生」的惡性循環。

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