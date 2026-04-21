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涉布碌崙兩大敵對幫派暴力 36人遭起訴

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙地區檢察官蔣沙樂宣布對起訴36名布朗斯維爾兩個幫派成員。(蔣沙樂官方臉書）
布碌崙地區檢察官蔣沙樂宣布對起訴36名布朗斯維爾兩個幫派成員。(蔣沙樂官方臉書）

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與市警察局長蒂池(Jessica S. Tisch)宣布，36名隸屬於兩個敵對街頭幫派WOOO和CHOO的成員已被起訴，被控罪名包括謀殺、謀殺未遂、危害他人安全和非法持有武器等。起訴書涉及36起槍擊案，造成11人受傷，其中一人因傷勢過重死亡，一名無辜路人在倒垃圾時被槍擊。

起訴書中涉及的暴力行為都來源於布朗斯維爾(Brownsville)街頭幫派兩大聯盟—WOOO聯盟和CHOO聯盟—之間的敵對關係。這兩個聯盟並非單一的統一幫派，而是由多個不同的幫派或街區團夥組成的網路。兩個幫派有著共同的目標，即建立並維持對共同地盤的控制，對聯盟成員及其同夥遭受的暴力行為報復，並致力於提升各自團體的地位、聲望和聲譽。正因為如此，兩個幫派聯盟之間產生了長期的摩擦和暴力行動。

據稱，這兩個團體常透過音樂錄影帶和社群媒體互相挑釁，也經常前往對方地盤實暴。

根據起訴書，WOOO幫派的一名被告被指犯下一起致命槍擊案，導致敵對幫派成員34歲的湯普森(Tahriq Thompson)喪生；WOOO幫派還涉及另外17起槍擊案，共造成四人受傷，另有13起槍擊案沒有造成人員傷亡。

起訴書指控CHOO幫派的被告犯下18起槍擊案，其中包括六起非致命槍擊案，造成六人受傷(包括一名無辜路人)，在另外12起槍擊案中無人受傷。兩名CHOO幫派成員被控在布碌崙市中心毆打一名敵對幫派成員，犯下幫派襲擊罪。

據稱，兩個幫派的許多暴力行為都被監控攝像頭拍了下來。此外，據稱被告還在社交媒體和音樂視頻中炫耀他們的犯罪活動。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂說，這份起訴書是檢察官辦公室暴力犯罪打擊部門和市警察局槍枝暴力打擊部門自2023年3月開始並持續至今的長期調查的結果。他稱槍擊案數量驚人，令當地居民人心惶惶。執法部門的打擊行動使布朗斯維爾的槍枝暴力事件大幅下降，這一趨勢一直延續至今。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂展示執法部門打擊幫派時繳獲的槍枝。(蔣沙樂官方臉書）
布碌崙地區檢察官蔣沙樂展示執法部門打擊幫派時繳獲的槍枝。(蔣沙樂官方臉書）

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