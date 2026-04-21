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飆車黨危駕、爬警車 皇后區警追緝 破案獎金最高3500元

記者鄭怡嫣／紐約報導
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皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警...
皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，受到當地居民以及民選官員強烈譴責，紐約市警20日釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。

皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警...
皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警...
皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

根據市警局，18日凌晨約1時48分，在皇后區艾略特大道(Eliot Avenue)與第69街附近，有多名身分不明人士非法飆車。警員抵達現場後，目擊一輛藍色汽車做出甩尾繞圈等危險駕駛行為，同時現場還有一輛載有三名不明男子的銀色X3寶馬，以及一輛載有兩男一女的白色寶馬。警方公布的部分照片也顯示，多輛汽車駕駛在路面上打滑繞圈。

皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警...
皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

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皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

警方表示，除以上魯莽駕駛行為外，另有兩名身分不明男子還跳上警用巡邏車車頭，造成車輛損壞並導致擋風玻璃破裂，隨後，他們搭乘一輛黑色日產(Nissan)汽車逃離現場，去向不明。事件未造成人員受傷。

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皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

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皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

一段由當地市議員黃友興提供的現場錄像顯示，肇事路口中央曾燃起一個巨大的火圈。其中，一名駕駛高速穿越火圈，其他車輛則在周圍繞圈甩尾。數十名民眾駕車聚集，在旁圍觀，距離一處加油站僅數步之遙。有的圍觀群眾手持手機衝向火圈拍攝，車輛幾乎多次與他們擦身而過，還險些將其撞倒。一輛在火圈周圍甩尾的車輛駕駛，還被拍到從車窗伸出一面巴勒斯坦旗幟。

皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警...
皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

當局公布的多張照片亦顯示，有三名人士以「巴勒斯坦頭巾(kufiya)」遮掩面部，這一類頭巾常見於支持巴勒斯坦的示威者。

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皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

國會議員孟昭文在案發後表示，此類破壞車輛並干擾公共安全工作的危險行為沒有容身之地。相關調查仍在進行。很慶幸沒有警員或社區居民在事件中受傷。市議員黃友興則表示，他已獲得承諾，相關逮捕行動將會持續進行，他也會持續監督紐約市警兌現承諾，以讓這類事件絕不會再次發生。

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皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

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皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的事件，紐約市警釋出相關影像，希望知情民眾提供線索。(市警局提供)

警方呼籲知情民眾提供線索。表示凡提供線索並協助將嫌犯逮捕及起訴者，最高可獲3500元獎金，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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