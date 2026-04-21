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議員退休潮 皇后區初選已92人遞交連署 競爭激烈

記者鄭怡嫣／紐約報導
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在皇后區目前已有92人遞交連署，申請出現在6月選舉初選的選票上。（記者戴慈慧／攝...
在皇后區目前已有92人遞交連署，申請出現在6月選舉初選的選票上。（記者戴慈慧／攝影）

根據最新統計，在皇后區已有92人遞交連署，申請出現在6月舉行的初選選票上，競逐州眾議會、州參議會及國會席位，預計將出現25場選戰。這與西皇后區與東南皇后區出現議員退休潮有關，致使本選舉季出現多個空缺的席位。

州及市選舉委員會的數據顯示，今年有不少議員退休，致使有七個選區未有現任參選，形成全面開放的混戰局面，其中包括五個州眾議會、一個州參議會，以及一個國會席位。例如資深國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、州眾議員庫克(Vivian Cook)、阿馬托(Stacey Pheffer Amato)的退休，都使得這些選區的競爭變得十分激烈。

此外，當出現開放席位後，不少在任議員也宣布轉戰該席位，致使他們原本代表的席位連鎖出現空缺，使更多參選人蜂擁而上。現任州眾議員、菲律賓裔瑞嘉(Steven Raga)及岡薩雷斯─羅哈斯(Jessica González-Rojas)，都因角逐州參議會席位而空出原來的州眾議會席位。州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)則因角逐國會席位空出了該席位。

根據Queens Daily Eagle的預測，此次皇后區預計將有25場選戰，且其中有18場選戰「具競爭性」。對於華人而言，現任國會眾議員孟昭文與前韓裔外交官及市議會幕僚長朴永哲(Chuck Park)的選戰值得關注。近年來華人留學生及青年人口比率急遽上升的長島市及西皇后區，亦同時有國會、州眾議會、參議會選戰值得關注。華人選民比率穩定的艾姆赫斯特(Elmhurst)，也有州參、眾兩會的選戰相當激烈。

不過，這92名參選人並不保證都能走到初選投票的6月23日。在完成連署並提交後，這些簽名還須通過嚴格的審核與挑戰程序，相關法律攻防，也將在接下來數周於皇后區法院展開。截至目前，已有13場皇后區選舉出現針對連署文件的法律挑戰。

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