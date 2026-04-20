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皇后區深夜上百車街頭滋擾 3人跳上警車砸玻璃

記者高雲兒╱紐約報導
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馬斯佩斯17日凌晨出現非法街頭車聚，大批民眾圍觀車輛甩尾，現場一度混亂。(取自市...
馬斯佩斯17日凌晨出現非法街頭車聚，大批民眾圍觀車輛甩尾，現場一度混亂。(取自市議員黃友興社群平台X)

皇后區馬斯佩斯日前發生大規模非法街頭車聚並引發混亂，期間有人跳上警車砸裂擋風玻璃後逃逸，所幸未造成人員傷亡；市議員黃友興(Phil Wong)批評相關行為嚴重影響社區生活品質，並表示已要求轄區分局就事件進行說明，且將與市警局會面研商防範措施。

警方表示，當日凌晨約1時50分，接獲多通911報案，指艾略特大道(Eliot Ave.)與69街交界出現非法賽車與車輛聚集。根據當地市議員黃友興在社群平台發布的影片，現場多輛車輛圍繞街道中央燃燒的火圈進行甩尾，輪胎摩擦聲刺耳，其中一輛車的乘客甚至從車窗揮舞大型巴勒斯坦旗幟。

警員趕赴現場並開啟警燈與警報器後，大批車輛與圍觀人群隨即四散。不過，仍有三名人士跳上一輛警用巡邏車車頭，造成擋風玻璃受損，之後迅速上車逃離現場。警方其後向一名阻擋人行橫道的駕駛開具罰單。警方稱，將持續加強執法，以遏止類似危險駕駛行為。

黃友興對此事表示強烈不滿，稱當晚參與車輛約達100輛，相關行為「令人厭惡」，並指這類深夜非法車聚與高分貝音樂擾民問題，已成為影響社區生活品質的重要因素。他表示，已要求轄區警局提交完整說明，並將於下周與紐約市警局長蒂施(Jessica Tisch)會面，討論防範措施，確保類似事件不再發生。

他補充，近期頻繁出現的深夜車聚與噪音問題，與此次事件屬於同一類型的生活品質議題，市府正著手加強整治，並將調動更多警力資源，包括無人機與直升機進行監控，以防止類似混亂情況再度出現。

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