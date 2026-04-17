布碌崙假警員騙走92歲長者8000元 遭通緝

一男子冒充紐約市警局工作人員，從老婦手中騙得8000元，警方通緝。(警方提供)

一名騙子冒充市警察局工作人員，聯絡南布碌崙(布魯克林 )一位92歲的長者，說她女兒出了車禍，急需用錢，最後從這位長者處騙走了8000元現金。紐約市 警方公布了這名騙子的照片，希望知情者及時向警方提供線索，以便早日將其捉拿歸案。

此案發生在市警62分局的轄區內。8日下午2時15分左右，在克羅普西大道(Cropsey Avenue)交24大道附近，一名身分不明的男子通過電話聯繫了一位92歲的女性受害者，冒充紐約市警察局工作人員。該男子告知這位92歲的長者，她的女兒在車禍中受傷，需要約15萬元的醫療費用。隨後，該名男子來到受害者家中，受害者交出了約8000元。拿到錢後，這名男性嫌犯徒步逃離現場，下落不明。事件中無人受傷。

被通緝的男子膚色較淺。他最後一次被目擊時身穿棕色毛衣、藍色背心、灰色褲子、黑色太陽眼鏡和多色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一男子冒充紐約市警局工作人員，從老婦手中騙得8000元，警方通緝。(警方提供)