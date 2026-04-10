曼哈頓華埠附近發生性騷擾案 市警七分局通緝嫌犯

曼哈頓華埠附近日前發生性騷擾案，轄管華埠東百老匯的市警七分局通緝嫌犯。(NYPD提供)

曼哈頓 下東城鄰近華埠 地區日前發生猥褻觸摸案件，一名20歲女子在通勤時段遭陌生男子從背後襲擊並觸摸私密部位後逃逸，紐約市警(NYPD)正通緝涉案男子並公布影像。

根據警方通報，案件發生於4月1日上午約7時55分，地點位於曼哈頓下城克林頓街(Clinton St.)與東豪斯頓街(East Houston St.)交界附近。當時受害女子行經該處時，遭一名身分不明男子自後方接近，對其下體及臀部觸摸後迅速徒步逃離，最後被目擊向克林頓街西向逃逸。事件未造成受害者受傷。

警方形容嫌犯為一名男性，作案時佩戴眼鏡，身穿綠色連帽上衣、黑色運動褲及白色運動鞋。案發於轄管華埠東百老匯 等區域的市警七分局，其最新統計顯示，歸類為「其他性犯罪」(Other Sex Crimes)的案件，在過去28天內由去年同期的3宗增至今年的6宗，升幅達100%。

2025年2月，華埠東百老匯一帶曾有一名21歲女子遭男子從後方觸摸並推倒在地，嫌犯張俊欽(Junqin Zhang, 音譯)其後搶走受害者提包逃離。市警循線將涉案男子逮捕，檢方並以搶劫、強制觸摸及性虐待等多項罪名起訴。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。