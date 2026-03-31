3華商涉賄賂市樓宇局官員 4人同被起訴

紐約市樓宇局一名前規畫檢查員涉嫌收取三華商賄賂並為其項目審批開綠燈，被起訴。三名行賄華商亦被同案起訴。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地區檢察官辦公室30日宣布以受賄罪名起訴前市樓宇局監督員烏代(Jake Udeh)，他被控收取三名華裔建商的賄賂金額共7萬5000元。三名涉嫌行賄的華商也被同案起訴。

起訴文件指出，現年57歲的烏代在2021至2025年間曾在市樓宇局擔任助理首席規畫檢查員(Assistant Chief Plan Examiner)，領導一個規畫審查團隊，負責全市重大建案的必要審查。烏代被控利用這一職權收受建商賄賂，然後要求團隊為他們的項目開綠燈。

根據起訴書，同案被起訴的華商黃吉源(Jih Yeuan Hwang，音譯，又名Mike Hwang)經營的建築公司在2021年6月至2025年3月間，以行賄的方式從烏代手中獲得了超過250個建案的快速核准。黃吉源為每個項目支付500至1000元的現金賄賂，還為烏代支付國際旅行的費用，包括他前往日本和巴拉圭的機票與酒店等開銷，行賄總額共計超過6萬5000元。

華商謝安森(Anson Tse，音譯)在2021年8月至2025年3月間，共向烏代行賄約5000元，得到了超過50個建案的「綠燈」。另一名華商譚世明(Shiming Tam，音譯)則被控在2024年2月至2025年3月間向烏代行賄約5000元，尋求十餘項建案的特殊優待。

被告烏代被控三項二級受賄罪、三項四級共謀罪，黃吉源、謝安森和譚世明則分別被控一項二級行賄罪和一項四級共謀罪。

市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)表示，該局於2025年上半年發現烏代的行為可疑，隨後舉報給市調查局，經初步調查，行政當局將烏代的案件移交給司法部門。市調查局代理局長萊恩(Christopher Ryan)表示，該局已建議樓宇局對烏代曾審查過的工程項目重新審計，以確保其安全性，同時建議樓宇局限制外包審計權限。