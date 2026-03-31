3華商涉賄賂市樓宇局官員 4人同被起訴
曼哈頓地區檢察官辦公室30日宣布以受賄罪名起訴前市樓宇局監督員烏代(Jake Udeh)，他被控收取三名華裔建商的賄賂金額共7萬5000元。三名涉嫌行賄的華商也被同案起訴。
起訴文件指出，現年57歲的烏代在2021至2025年間曾在市樓宇局擔任助理首席規畫檢查員(Assistant Chief Plan Examiner)，領導一個規畫審查團隊，負責全市重大建案的必要審查。烏代被控利用這一職權收受建商賄賂，然後要求團隊為他們的項目開綠燈。
根據起訴書，同案被起訴的華商黃吉源(Jih Yeuan Hwang，音譯，又名Mike Hwang)經營的建築公司在2021年6月至2025年3月間，以行賄的方式從烏代手中獲得了超過250個建案的快速核准。黃吉源為每個項目支付500至1000元的現金賄賂，還為烏代支付國際旅行的費用，包括他前往日本和巴拉圭的機票與酒店等開銷，行賄總額共計超過6萬5000元。
華商謝安森(Anson Tse，音譯)在2021年8月至2025年3月間，共向烏代行賄約5000元，得到了超過50個建案的「綠燈」。另一名華商譚世明(Shiming Tam，音譯)則被控在2024年2月至2025年3月間向烏代行賄約5000元，尋求十餘項建案的特殊優待。
被告烏代被控三項二級受賄罪、三項四級共謀罪，黃吉源、謝安森和譚世明則分別被控一項二級行賄罪和一項四級共謀罪。
市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)表示，該局於2025年上半年發現烏代的行為可疑，隨後舉報給市調查局，經初步調查，行政當局將烏代的案件移交給司法部門。市調查局代理局長萊恩(Christopher Ryan)表示，該局已建議樓宇局對烏代曾審查過的工程項目重新審計，以確保其安全性，同時建議樓宇局限制外包審計權限。
上一則
皇后區26學區決議 延後資優班測評至2年級
下一則