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詐領疫情失業金逾80萬 黑幫成員判囚12年

記者顏潔恩／紐約報導
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來自布碌崙、隸屬於「Ninedee」幫派的成員Darnell Jones，因在新冠疫情期間涉及失業金詐騙，被判處145個月監禁。(檢方提供)
來自布碌崙、隸屬於「Ninedee」幫派的成員Darnell Jones，因在新冠疫情期間涉及失業金詐騙，被判處145個月監禁。(檢方提供)

紐約東區聯邦檢察官辦公室近期指出，一名來自布碌崙(布魯克林)、隸屬於「Ninedee」幫派的成員，因在新冠疫情期間涉及失業金詐騙，被判處145個月監禁。

消息指出，被告為綽號「EJ」的31歲瓊斯(Darnell Jones)，他在2020年3月至2021年8月的新冠疫情高峰期間，利用竊取而來的個人身分資訊，從聯邦政策「CARES Act」下設立的失業保險計畫中詐騙超過80萬元；此外，他在2025年4月認罪時承認，於2021年5月至2024年10月期間持續非法獲取個人及銀行帳戶資訊，用於電信詐騙，造成他人損失超過270萬元。

調查顯示，被告還隸屬活躍於布碌崙東紐約的暴力幫派「Ninedee」，該幫派以暴力維持地盤，並透過販毒及詐騙謀利，甚至試圖威嚇被認為與警方合作的民眾；被告則是該幫派詐騙活動的主導者，與同夥從事支票詐騙、郵政匯票詐騙及失業保險詐騙活動，例如2020年11月起，他向共犯發送10名紐約居民的姓名，要求他們取得幾人的個人資料，並用加密貨幣支付報酬，他接著便利用這些資料向州勞工廳提交虛假的失業金申請。

證據還顯示，被告曾與幫派成員Kevin Wint協調資金購買槍枝，2021年8月，執法人員在兩人共住的住所中查獲兩把配有雷射瞄準器的槍械。

瓊斯26日在紐約東區聯邦法院接受法官Dora L. Irizarry法官宣判罪行，其罪名還包括電信詐騙共謀及嚴重身分盜竊；法院同時裁定，他需向州勞工廳償還83萬8120元。

除瓊斯外，目前已有八名Ninedee幫派成員因相關犯罪被起訴，其中七人涉及2020年7月一宗與幫派活動相關的謀殺案件，並已認罪；另一名幫派頭目Maliek Miller則於2024年6月經審判被定罪，判處終身監禁。

聯邦檢察官辦公室表示，此案顯示，任何詐騙無辜民眾、侵吞聯邦資金、以及支持暴力幫派的人，都將面臨嚴厲的懲罰，檢方將持續切斷幫派資金來源，打擊其所進行的犯罪活動。

布碌崙 加密貨幣

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