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連環殺人案 傳長島建築師將認罪

記者高雲兒／紐約報導
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據遇害者家屬透露，被控殺害至少七名女性的長島建築師霍伊爾曼，預計將於4月8日出庭時認罪。(美聯社)
據遇害者家屬透露，被控殺害至少七名女性的長島建築師霍伊爾曼，預計將於4月8日出庭時認罪。(美聯社)

震驚紐約長島逾十年的「吉哥灘」(Gilgo Beach)連環殺人案將迎來關鍵進展，被控殺害至少七名女性的長島建築師霍伊爾曼(Rex Heuermann)，據遇害者家屬透露，預計將於4月8日(周三)出庭時改變原先不認罪立場，轉而認罪。

多名受害者家屬近日向媒體表示，他們已接獲通知，現年62歲、居住在長島馬薩佩誇公園(Massapequa Park)的建築師霍伊爾曼，預計將於4月8日的庭審中正式認罪。該案自2010年在吉哥灘附近發現多具女性遺骸以來，一直備受社會關注。

目前，具體的認罪協議內容尚未對外公布，且該協議仍存在變數，包括被告或檢方改變立場，或法官拒絕批准等情況。蘇福克郡(Suffolk County)地方檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)及辯護律師布朗(Michael J. Brown)均未對相關消息發表評論。

霍伊爾曼於2023年7月被捕，此前一直否認涉案。案件原定於今年9月開庭審理，如若認罪成立，將可能直接進入量刑階段。根據控方指控，若被告被裁定一級謀殺罪成立，最高可判處終身監禁且不得假釋。

案件調查顯示，警方透過多項技術手段逐步鎖定嫌犯，包括追蹤一次性手機、分析手機訊號定位、進行先進DNA檢測，以及秘密監控等。調查人員甚至從被告在曼哈頓丟棄的披薩盒中提取DNA，作為關鍵證據之一。

檢方指出，霍伊爾曼涉嫌在1993年至2009年間犯下多宗命案，受害者多為從事性交易的女性，受害者中亦包含亞裔。部分遺體在長島不同地點被發現，顯示作案時間跨度長、地理範圍廣。法庭文件還顯示，嫌犯曾建立詳細「作案計畫文件」，內容涉及如何選擇目標、處理屍體及躲避執法機構追查等。

此外，調查人員還從被告網絡搜尋紀錄中發現他曾瀏覽與暴力及虐待相關內容，並持續關注案件進展。檢方認為，這些證據進一步支持其涉案可能性。

此案近年因多部紀錄片播出再度引發公眾關注。據悉，霍伊爾曼的女兒已在紀錄片中表示，她認為父親「很可能」犯下相關罪行。若霍伊爾曼於4月8日正式認罪，主審法官將在其後安排量刑日期。

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