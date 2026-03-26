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紐約華埠診所光天化日接連遭竊 男嫌20分鐘偷兩家

記者劉梓祁／紐約即時報導
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警方公布監控畫面顯示，一名男子涉嫌於曼哈頓華埠兩處醫療樓宇內連續入室盜竊。(NYPD提供)
警方公布監控畫面顯示，一名男子涉嫌於曼哈頓華埠兩處醫療樓宇內連續入室盜竊。(NYPD提供)

紐約曼哈頓華埠近日發生針對診所辦公空間的連環入室盜竊案，一名男性嫌犯於20分鐘內接連進入兩棟醫療樓宇，在無人看守的前台及辦公區域下手行竊；警方數據顯示，入室盜竊案件近期在轄區內大幅上升，28天內同比激增逾140%，引發業者對區內治安惡化的憂慮。

根據市警(NYPD)消息，案件發生於2月9日中午時段，嫌犯先於中午約12時10分，進入位於華埠伊麗莎白街(Elizabeth Street)99號的「永明眼科」(Advanced Eye Physician)。該診所位於二樓，須經樓梯進入。

診所職員陳女士說，嫌犯當時由正門進入並上樓，趁午餐時間人手不足、現場有病人進出之際，闖入前台內部區域，從袋中盜走一副蘋果AirPods耳機後，逃離現場。警方估計，耳機約值200元。

陳女士指出，嫌犯將袋子帶至一樓的樓梯轉角位置翻找後再丟棄離開。

約20分鐘後，嫌犯進入堅尼路(Canal Street)185號、設有多間醫療診所的大樓。大樓管理人員黃先生表示，該男子先假意「找醫生」，在二樓其中一間診所前台逗留並交談兩至三分鐘，隨後轉往三樓，尋找無人看守的辦公單位，再進入他人前台區域盜走一個錢包。市警指出，錢包內含現金、銀行卡及個人證件，涉款約950元，且其後出現未經授權的刷卡消費。

黃先生指出，大樓監控已完整拍下嫌犯行蹤並交予警方，且類似事件過去未曾發生，「這是第一次」。陳女士則說，事發前已多次發現有可疑人士進入診所「東張西望後離開」。她表示，過去認為裝有監控系統已足以防範盜竊，但此次事件認識到「我們攝影機沒有死角，但他們根本不怕」。

她說，附近地鐵站及附近羅斯福公園(SDR Park)一帶聚集遊蕩人口，或許與治安問題存在一定關聯，希望警方加強管理。

市警數據顯示，華埠五分局(5th Precinct)轄區內入室盜竊(Burglary)案在過去近一個月內共有17宗，較去年同期的7宗增加142.9%；年初至今累計46宗，也較去年同期的22宗上升109.1%。

警方公布監控畫面顯示，一名男子涉嫌於曼哈頓華埠兩處醫療樓宇內連續入室盜竊。(NY...
警方公布監控畫面顯示，一名男子涉嫌於曼哈頓華埠兩處醫療樓宇內連續入室盜竊。(NYPD提供)

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