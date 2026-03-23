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曼哈頓收堵車費 紐約地鐵客流升7.7%

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼哈頓堵車費實施後，紐約地鐵客流升7.7%。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓堵車費實施後，紐約地鐵客流升7.7%。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州設立的公共交通監督機構「永久公民諮詢委員會」(PCAC)在最新報告指出，具爭議性的曼哈頓堵車費(congestion pricing)政策促使部分駕車族改搭地鐵，無論通勤或休閒出行均出現增長。

根據PCAC提交予大都會運輸署(MTA)的報告，紐約地鐵系統2025年總乘車量達12.8億人次，較前一年增加7.7%，增幅高於2024年的3.7%；然而，整體運量仍僅恢復至疫情前約75%的水平。報告還說明，所謂「乘車量」是以車站刷卡或感應進站次數計算，而非實際乘客人數。

數據顯示，運量增幅主要來自周末及休閒出行。去年周末地鐵乘車量增加近2200萬人次，年增9.4%，高於整體平均增幅。此外，進入曼哈頓收費區的早高峰地鐵通勤量日均上升7%，周末進入該區的行程亦增加7.5%，顯示堵車費不僅改變通勤模式，也影響日常出行選擇。

MTA數據則顯示，去年1月至12月期間，每日進入收費區的車輛平均減少7萬2600輛，降幅約11%。儘管如此，該政策仍引發激烈爭議，批評者包括前新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)及總統川普(Donald Trump)。聯邦政府曾試圖阻止該計畫，但法院裁定終止行動屬違法，使政策得以繼續推行。

隨著地鐵乘客增加，MTA票務收入也同步上升。數據顯示，2025年地鐵票收達29.7億元，高於2024年的28.2億元。相關收入亦用於償還以票務收益作擔保的長期債務，目前未償還金額約170億元。

PCAC表示，本次報告主要依據MTA提供的全系統地鐵起始點(origin and destination)數據進行分析。

MTA 紐約州 曼哈頓

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