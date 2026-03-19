紐約巴士站隨機刺人嫌犯抓到了 18歲男被控企圖謀殺

皇后區日前發生的巴士站隨機刺傷案出現重大進展，警方19日宣布已逮捕18歲嫌犯，並控其企圖謀殺及攻擊等罪名。（圖自NYPD）

皇后區東艾姆赫斯特(East Elmhurst)日前發生的巴士站隨機刺傷案出現重大進展。警方19日宣布，嫌犯已被逮捕，並被控企圖謀殺及攻擊等罪名。據悉，嫌犯是在監視器畫面曝光後，被家人認出並向警方通報，最終落網。

警方指出，嫌犯為18歲的龐塞(Luis Emmanuel Valencia Ponce)，居住在案發地點附近。消息人士向「紐約郵報」透露，警方釋出監視器影像後，其家人辨識出畫面中的男子，主動聯絡警方，成為破案關鍵。

案件發生於16日清晨約6時20分，地點在皇后區23大道與94街附近、距離拉瓜迪亞機場不遠的巴士站，亦為Q49公車停靠路線之一。警方表示，當時29歲受害女子正準備搭車上班，突遭一名身穿黑衣、戴滑雪面罩的男子從背後接近並持刀攻擊。

監視器畫面顯示，嫌犯先尾隨受害者一段距離，隨後突然揮刀刺向其背部與手臂。過程中，嫌犯一度離開，但又折返再次攻擊，整起事件未與受害者有任何對話，也未涉及搶劫。警方將此案定性為「無端攻擊」(unprovoked attack)。

受害者為一名三個孩子的母親，事後送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)治療，傷勢包括多處刀傷及肋骨骨折，目前情況穩定。她事後受訪時表示，當時毫無預警，一切發生得非常突然，至今仍對再次外出感到不安。

警方表示，案發後在現場尋獲作案用刀，並透過周邊監視器畫面展開追查，最終鎖定嫌犯身分。

鄰居對嫌犯的落網感到震驚。一名住在同棟樓上的21歲醫學系學生查拉斯(Berelyne Chalas)表示，嫌犯平時與父親同住在地下室，「他很安靜，有點像那種emo風格的年輕人，總是穿著連帽上衣」，平時獨來獨往，很少與人互動。

她說，「他就是做自己的事，非常內向、很少說話」，未料竟與這起隨機暴力攻擊事件有關。

警方尚未公布嫌犯犯案動機，案件仍在進一步調查中。