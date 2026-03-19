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逾百護理員市府前靜坐 促速禁止24小時工作 過半為華人

記者許君達／紐約報導
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百餘名家庭護理員18日起在市政廳外靜坐抗議，呼籲市長曼達尼履行承諾、支持他們反對24小時工作制的鬥爭，同時敦促市議會盡快審議表決相關立法提案。(記者許君達╱攝影)
百餘名家庭護理員18日起在市政廳外靜坐抗議，呼籲市長曼達尼履行承諾、支持他們反對24小時工作制的鬥爭，同時敦促市議會盡快審議表決相關立法提案。(記者許君達╱攝影)

百餘名家庭護理員宣布從18日起，將每天在紐約市政廳外靜坐抗議，敦促市議會和市府盡快通過旨在禁止護理員24小時工作的提案。參與抗議的護理員中過半為華人，他們表示，未來將每天輪班靜坐，直到提案獲得通過。

護理員提到的是本屆市議會的Int-303提案，由市議員馬泰(Christooher Marte)提出，旨在為家庭護理工作設定連續工作時間上限，每日最多只能連續值班12小時。該案在馬泰第一任期時即已被提出，但一直未獲表決機會。今年2月，本提案在市議會公民服務與勞工委員會召開聽證會，市府方面代表稱行政當局對其旨在保護勞工權益的立法精神表示支持，但強調在執行層面存在現實難度。

目前該提案已獲得包括提案人馬泰和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)在內的17名議員聯署，進度則顯示為「委員會內暫緩」(Laid Over in Committee)。馬泰表示，這一狀態表明提案已通過委員會的聽證程序，但尚未進入委員會內表決的排期。如會內表決通過，提案將提交至市議會全會表決。

在靜坐抗議啟動儀式上，上百名各族裔護理員和維護人士在位於市政廳外的曼哈頓百老匯大道路邊集會，舉牌要求市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持旨在禁止24小時工作的提案。主辦方「婦女的命也是命」運動成員張月恆表示，雖然立法工作並非市長職權，但市議長梅寧(Julie Menin)已表態支持提案，而在競選時承諾要支持反24小時工作議程的曼達尼，上任至今卻仍未公開表態，因此護理員的訴求包括兩部分，既要求曼達尼兌現承諾，同時敦促市議會盡快審議並表決馬泰的提案。

張月恆說，活動共準備50張椅子，由百餘名護理員輪流舉牌靜坐，同時配有保暖、飲食、飲水等後勤物資。在提案未獲通過前，將每天堅持靜坐抗議。2024年3月，「婦女的命也是命」運動曾組織護理員在市政廳外舉行連續五天的絕食抗議，以呼籲市議會通過禁止24小時工作的提案，參與者多為華人。

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