法拉盛致命火災房產疑雲：產權糾紛與止贖卡關 建築長期陷管理真空

皇后區法拉盛艾利大道涉案房屋一側火災後一片狼藉。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 艾利大道(Avery Ave)奪命火災發生後，曝光的法律文件與房產資料顯示，該房產在火災發生前，已長期處於一種法律上有人持有、實際上缺乏有效管理的狀態。業主之間的糾紛、貸款 違約，以及止贖程序接連受阻，使這棟建築長期陷入控制上的斷裂，房屋環境和治安也讓人擔憂。

產權與財務失序 業主糾紛與貸款違約並存

根據紐約市房產登記資料(ACRIS)，該房產自2006年起由葉德昌(Yee Dechang，音譯)與談德語(Tan, Peter Deyu，音譯)共同持有。兩人當年共同貸款購置該物業，並於2015年重新貸款。然而聯邦法院文件顯示，自2019年起，該貸款已出現違約並停止還貸，債務持續累積。

在財務問題出現的同時，業主之間也出現法律糾紛。2020年，葉德昌向紐約州高等法院提起訴訟，要求分割房產，清算帳目。該類訴訟通常發生於共同持有人之間已無法就資產管理達成一致的情況。

皇后區法拉盛艾利大道(Avery Ave)奪命火災發生後，法律文件與房產資料顯示，該房產在火災發生前，已長期處於一種法律上有人持有、實際上缺乏有效管理的狀態。(記者高雲兒╱攝影)

止贖兩度卡關 貸款違約成立但處置停滯

2023年，放貸機構Blue Castle向聯邦法院申請止贖，欲把房子拍賣還債，當時欠款已逾91萬元。因業主未出庭回應，貸款方申請「缺席判決」，希望加快處理，但法院未准。2024年9月，法官認為貸款方在程序上有瑕疵，因此駁回。

之後貸款方又申請翻案，但在2025年9月再次被駁回，原因是未提出新證據。結果雖然貸款已違約，但止贖一直不成功，房子既未被銀行接管，也未被拍賣，長期停留在「欠錢但未被處置」的狀態。

此外，皇后區房屋法庭紀錄顯示，2025年10月，房東葉德昌已針對該建築不同樓層的住戶分別興訟驅逐，並於2月在多宗案件中取得勝訴判決。地下室、二樓與三樓的最早驅逐執行時間均為今年2月24日。針對一樓住戶的案件顯示，因雙方達成協議，執行時間延後至10月1日。未料時隔一個月發生大火。

火災現場找出來的電單車，十分完整。(記者高雲兒╱攝影)

內部長期失序 賭博、人流與臨時用電交錯

在多份法律文件之外，該房產內部長期缺乏管理，亦可從過往接觸過該建築住戶的人士描述中可見一斑。一名曾在數年前進入該建築、並與住戶有過接觸的人士向本報表示，當時屋內使用情況已相當混亂。該人士回憶說，建築內部部分空間被用作賭博活動，一樓及地下室均有人員長期聚集，「進出的人很多」，環境較複雜。

該人士並轉述一名當時住戶的說法稱，建築內部電力使用情況異常，大量電線從室內接出，甚至需要同時拉出數十條延長線以支撐設備運作。「整個地方感覺像是臨時拼接出來的用電系統，」該人士說，「很多線都是臨時接的，一看就不太安全」。