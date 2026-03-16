紐約法拉盛華人樓大火釀4死 目擊者訴慘狀：老翁痛苦哀嚎

皇后區法拉盛16日發生大火，一名華人女子坐在地上，情緒崩潰。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛16日發生四級大火，造成四死多傷，現場目擊者表示，曾看到被嚴重燒傷的華人 老翁痛苦哀嚎。也有附近居民表示，該樓作出租用途，裡面居住不少租客。

失火樓宇位於法拉盛大學點大道近Avery大道一棟三層建築。根據市樓宇局，該樓在1970年所建，為民宅及商用混合建築，二樓及三樓為民宅。在當局登記的該樓業主並非華人。

失火樓宇所在區則為華人聚居區，附近有飛龍超市、中餐廳、裝潢店及老人中心等設施。火災發生在上午12時30分前，但下午1時15分，整個街區仍瀰漫濃重煙霧，空氣中焦味刺鼻。下午2時左右，三樓一窗口仍在不斷向外排出黑煙，約五個街區以外已能聞到焦味。不少華裔居民在現場圍觀。

皇后區法拉盛16日發生大火，火災後約45分鐘，現場濃煙瀰漫，可見度低，焦味撲鼻。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

住在附近的華裔居民Vivian Marie表示，當時火勢很大，煙也非常濃，她一到附近就聞刺鼻氣味。她看到有個華人老翁被從火場裡拖出，疑有嚴重的一級燒傷，他一直大聲痛苦喊叫。她認為他隨後便休克，在過了一段時間後就突然變得很安靜。

Vivian Marie說，這位華翁滿臉是血，同時又因燒傷，看起來很蒼白。除他以外，她沒有看到其他人被救出來。此外，她還看到一位約40多歲的華人女子一直在痛哭，「她看起來是裡邊的住客，她的手裡還帶著財物」。

另有一名華裔居民也確認，她當時看到消防人員將一名老人從起火的建築中拖出，臉上血跡斑斑，身上連接多件急救設備，隨後被蓋上白布。

此外，還有附近的居民表示，起火建築作出租用途，「裡面住很多人，還有小孩」；另有一名據稱住在隔壁的華人男子表示，該樓為群租房，發生過跳電閘的問題。但目前尚無法核實二人說法。

事發後，市議員黃敏儀表示，她的辦公室已聯絡美國紅十字會，以協助提供緊急救援。州參議員劉醇逸表示，將持續密切關注事態發展，並在未來數日及數周，隨時準備以任何可能方式協助受影響的居民。